Papenburg. Die Liste der Ehrenbrandmeister in Papenburg wird um einen Namen länger. Udo Pooth, seit 2004 Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Obenende, wird im Februar 2019 die Ehrenbezeichnung verliehen.

Damit würdigt die Stadt Papenburg nach einstimmigem Ratsbeschluss die Verdienste des Obenenders. Die Ehrenbezeichnung darf nach dem niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz nur vom Rat verliehen werden. Pooths Nachfolge als Ortsbrandmeister tritt mit Wirkung zum 1. Februar 2019 der bisherige stellvertretende Ortsbrandmeister Thorsten Bröring an. Er wird für die Dauer von sechs Jahren in das Ehrenbeamtenverhältnis berufen. Zugleich wird Bröring den Posten des stellvertretenden Stadtbrandmeisters bekleiden. Damit ist er Vertreter von Josef Pieper.

Dasselbe gilt für Georg Kruth von der Freiwilligen Feuerwehr Untenende. Er tritt mit Beginn 2019 seine zweite Amtszeit als Ortsbrandmeister an. Als sein Stellvertreter fungiert Torsten Meyer. Brörings Stellvertreter am Obenende wird Stefan Sürken. Der Stadtrat fasste alle Personalbeschlüsse einstimmig und folgte damit den Vorschlägen der Feuerwehr-Einsatzabteilungen.

Udo Pooth scheidet nach Erreichen des 63. Lebensjahres auf eigenen Wunsch aus dem aktiven Dienst aus. Der stellvertretende Ratsvorsitzende Uli Nehe bescheinigte Pooth, der nach seinem Eintritt in die Feuerwehr im April 1977 seit mehr als 40 Jahren als Feuerwehrmann aktiv ist, sich „unwahrscheinlich eingesetzt“ zu haben. Auch dank einer starken Mannschaft habe Pooth dazu beigetragen, dass die Feuerwehren in Papenburg gut aufgestellt seien. Aus Sicht der Stadtverwaltung hat Pooth in seiner Tätigkeit als Ortsbrandmeister viele positive Akzente gesetzt und die Obenender Feuerwehr zu einer funktionierenden und engagierten Truppe ausgebaut. Seine ständige Einsatzbereitschaft für die Belange der Freiwilligen Feuerwehr hätte ihn auch bei seinen Kameraden zum Vorbild werden lassen.

Bislang hat die Stadt die ehemaligen Orts- und Stadtbrandmeister Alex Lüken, Anton Brelage, Udo Ockenga, Anton Jungebloed, Heinrich Brockmann, Anton Lüken, Heinz Dickebohm und Hermann Göken zu Ehrenbrandmeistern ernannt.