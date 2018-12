Aschendorf. Mit einer abwechslungsreichen und anspruchsvollen Auswahl an Gesangs- und Instrumentalstücken haben die Liedertafel „Erholung“ und der Frauenchor „ChoryFeen“ während des gemeinsamen Adventskonzertes in der Aschendorfer St.-Amandus-Kirche überzeugt.

Das Konzert unter dem Titel „Weihnachtszeit ist Erinnerungszeit“ stand unter der musikalischen Leitung des Dirigenten Eugen Renz, seiner Frau am Piano und drei Nachwuchspianisten. Zudem wurde eine Weihnachtsgeschichte sowie ein Gedicht dargeboten, die beide von der Sängerin Karin Middendorf vorgetragen wurden.

Mit klassischen, modernen, vertrauten und auch neuen Liedern tauchten die Chöre und Zuhörer im gut gefüllten Gotteshaus für knapp zwei Stunden in eine Zeit der Stille, des friedvollen Miteinanders und des Ankommens ein. „Eine Erinnerung an den wahren Geist der Weihnacht, an die Geburt von Jesus Christus“, so Liedervater Horst Janßen zu Beginn beim Blick auf die Musikinteressierten. Die konnten sich während des zweistündigen Konzertes bereits innerlich auf Weihnachten vorbereiten.

Das Publikum singt mit

Es stand Traditionelles neben Neuem, Englisches neben Deutschem, Andächtiges neben Schwungvollem sowie Klassiker, die auf einem Adventskonzert nicht fehlen dürfen. Dazu gehörte auch ein Medley deutscher Weihnachtslieder. Dazwischen brachten internationale Klassiker wie der von Felix Bernhard komponierte englische Song „Winter Wonderland“ Schwung in das Konzert. Auch das Mitsingen der Zuschauer als „dritter“ Chor war gewünscht.

Der Eintritt zum Konzert war frei, der Chor bat aber zur Deckung der anfallenden Kosten und kontinuierlichen Weiterentwicklung der Vereinsarbeit um eine Spende. Zu den zuletzt getätigten Anschaffungen zählt eine Beschallungsanlage mit vier Mikrofonen, ein Mischpult und drei Verstärkerboxen. Sie kamen beim Konzert erstmals zum Einsatz.