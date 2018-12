Papenburg. Seit rund sieben Monaten kämpft das Ehepaar Michaela und Jörg Appeldorn mit der Deutschen Telekom, darum, nach einem Hausumbau wieder über Telefon und Internet verfügen zu können. Ab Januar soll der Anschluss für berufliche Zwecke genutzt werden.

Im April 2018 beauftragte der 32-Jährige Familienvater, der mit seiner Frau und dem inzwischen 13 Monate alten Sohn Knut an der Straße Lüchtenburg rechts wohnt, bei der Telekom den sogenannten Bauherrenservice des ehemaligen Monopolisten. "Wir haben einen älteren Teil unseres Hauses abgerissen und einen Anbau errichtet. Weil der bisherige Hausanschlussraum vom Abriss betroffen war und wir einen neuen Zugang für Gas, Wasser und auch Telefon legen mussten, waren wir dazu gezwungen. Auch wenn er 800 Euro kostet", berichtet Jörg Appeldorn.

Die Telekom hatte ihm bereits bei der Auftragsannahme gesagt, die Familie müsse mit einer Bearbeitungszeit von bis zu 16 Wochen, also vier Monaten, rechnen. Der Teilabriss erfolgte Ende Mai/Anfang Juni, im Spätsommer war der Anbau inklusive des Hausanschlusses mit Vorbereitung für eine neue Telefonleitung gelegt. Trotz wiederholter Nachfrage bei der Telekom und EWEtel, bei der die Eheleute Appeldorn einen Tarif gebucht hatten, passierte zunächst wochenlang nichts.



Anschluss wird ab Januar für berufliche Dinge benötigt

Im Oktober erledigt ein von der Telekom beauftragtes Unternehmen die notwendigen Arbeiten an der Straße und dem Grundstück der Familie, benutzbar ist die Leitung aber bis heute nicht. "Dabei will meine Frau, die für ein Steuerbüro arbeitet, ab Januar einen Teil ihrer Arbeitszeit im Homeoffice verbringen. Das ist aber ohne Internetanschluss nicht möglich", sagt Jörg Appeldorn, der als sozialpädagogischer Assistent in einem Kindergarten in Rhauderfehn arbeitet und ab Januar seine Arbeitsstunden wieder erhöhen will.

Seit dem 13. Dezember soll der Anschluss freigegeben und buchbar sein für EWEtel, teilte eine Sprecherin der Deutschen Telekom auf Anfrage mit. "Ein erster Tarif ist seitens der EWEtel auch bereits gebucht. Ein Kollege von mir hat Herrn Appeldorn bereits erreicht und ihn informiert. Ich hoffe, dass wir den Fall somit zur Zufriedenheit des Kunden lösen konnten", teilte die Sprecherin mit. Zu der Frage, warum der Anschluss bis zum 12. Dezember als gesperrt galt, erklärte sie: "Der Auftrag wurde final beim Bauherrenservice im Mai erteilt. In Absprache mit den Kunden wurde vereinbart, die notwendigen Tiefbauarbeiten zusammen mit Gas, Wasser und Strom durchzuführen. Diese wurden laut unserer Informationen final Ende Oktober abgeschlossen. Der Anschluss muss nach dem Verlegen dann noch in unseren Systemen dokumentiert und administriert werden, das dauert bis zu 30 Tage. Ende November ist der Kunde von uns dann angeschrieben worden, dass der Anschluss bereits steht. Aus unserer Sicht können wir hier keine Verzögerungen erkennen. Der Kunde wurde von uns über alle Projektschritte per E-Mail informiert."

EWEtel kann keinen Schalttermin nennen

Jörg Appeldorn indes sagt, erst durch unsere Redaktion am 19. Dezember erfahren zu haben, dass laut Telekom der Anschluss seit dem 13. Dezember freigegeben sei. Er telefonierte daraufhin sofort mit dem Kundendienst von EWEtel. "Es konnte mir kein Termin für eine Durchschaltung seitens der EWE genannt werden. Es war lediglich im Computer sichtbar, dass es am 13. Dezember eine Bestellung der Leitung gab. Ein Termin für die Schaltung existiert nicht", gibt der 32-Jährige das Gespräch mit dem Unternehmen aus Oldenburg wieder. Es sei eine erneute Beschwerde der Eheleute aufgenommen worden und soll hausintern weitergeleitet werden. "Laut Aussage der Kundendienst-Dame wird sich die Technik von EWE bei mir melden." Kurzfristig meldete sich lediglich das Qualitätsmanagement der EWE, um die Zufriedenheit abzufragen.