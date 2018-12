Papenburg. Mehr als 100 Gäste haben der Mitgliederversammlung des Tennisclubs Schwarz Rot Papenburg im Alten Güterbahnhof beigewohnt. Der Vorsitzende Pascal Albers konnte über einige Erfolge berichten.

Jeweils einstimmig erfolgten die Neuwahlen des Vorstandes, teilte der Verein mit. Aus dem Vorstand verabschiedet wurde Wolfgang von der Höh, sein Amt des stellvertretenden Vorsitzenden übernahm Stefan Stefens. Monika Duis wurde zur stellvertretenden Jugendwartin neu in den Vorstand gewählt. Gretchen Geers (Kassenwartin), Matthias Gremme (1. Sportwart) und Johann Meyer (Pressewart) wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Vor den Wahlen hatte der Vorsitzende Albers in seinem Bericht auf die vergangene Saison zurück geblickt. Schwerpunkte der Vorstandsarbeit seien die Umsetzung der EU-Datenschutzgrundverordnung, die Beschaffung neuer Trikots und die Organisation des Vereinsfestes gewesen. Zukünftig soll es im Clubheim Wlan geben. Auch müssen die Umkleide- und Sanitärräume saniert werden. Albers dankte allen, die bei der Durchführung von Veranstaltungen mithalfen und lobte das Engagement der Ehrenamtlichen.

Herren 30 spielen künftig Landesliga

Sportwart Matthias Gremme berichtete von sportlichen Erfolgen im Erwachsenenbereich und gab einen Ausblick auf das Tennisjahr 2019/20. Zehn Mannschaften nahmen am Spielbetrieb teil. Die Herren 30 schafften ohne Niederlage den Aufstieg in die Landesliga. Es war für die Mannschaft der vierte Aufstieg in Folge.

Die Jugendwartin Larissa Meiners blickte auf Erfolge im Jugendbereich zurück, in der 15 Mannschaften gemeldet waren. „Unsere Jugendlichen haben eine tolle Saison gespielt“, wird die Jugendwartin vom Verein zitiert. Dazu zählte der Gewinn des Jugendstadtmeisterspokals, den sich der Tennisclub zum 13. Mal in Folge sicherte. Malte Jansen wurde zudem Regionsmeister bei den Junioren U8.

Geehrt wurden für eine 25-jährige Vereinstreue Anna Bukelo, Josef Hornauer, Barbara und Wichard Klein sowie Günter Mehrkens.