Papenburg. Aus seinem literarischen Adventskalender „Weihnachten im Watt“ hat der ehemalige NDR-Moderator Ludger Abeln in der Alten Drostei in Papenburg gelesen. Die 24 Geschichten sind in zwei Sprachen erschienen: Platt- und Hochdeutsch.

Vor rund 80 Zuschauern trägt Abeln einzelne Kurzgeschichten vor. Einige davon habe er selbst erlebt, andere seien frei erfunden, erzählt der Mann mit der Radiostimme. Genau dort habe seine Karriere begonnen, bevor er beim Norddeutschen Rundfunk eine Vielzahl von Fernsehsendungen moderierte, darunter einmal im Monat das NDR-Landesmagazin Niedersachsen 19.30 auf Plattdeutsch.

Seine Kenntnisse der niederdeutschen Sprache kommen ihm auch an diesem Abend in Papenburg entgegen. Zwar erntet er vereinzelte Lacher, als er vom Kamasutra-Opa vorliest, der sich ein Buch über verschiedene Sexstellungen kauft, um damit seine Internetbekanntschaft zu beeindrucken. Viel Applaus erhält Abeln aber als er vom Hoch- ins Plattdeutsche wechselt.

Ostfriesisches Platt

Die zuvor fast einfallslos wirkenden Handlungen in „Weihnachten im Watt“ nehmen durch den Wechsel in eine andere Sprache Fahrt auf. Die Papenburger Zuschauer, die trotz des ostfriesischen Platts des Vorlesers, den Geschichten gut folgen können, hören plötzlich ganz anders hin. Wenn ein Verlobter, bei den zukünftigen Schwiegereltern um die Hand der einzigen Tochter anhält, und die Geschichte zudem auf dem Land spielt, dann hat an dieser Stelle die plattdeutsche Sprache eine ganz eigene Komik. Sätze wie „ Ick föhl mi so klöterig“ oder „Nu hett he sülvs de Büx vull“ verlieren in der Übersetzung an Witz.

Aus der Klischeekiste

Leider entscheidet sich Abeln, den Großteil des Abends auf Hochdeutsch zu bestreiten. Dadurch gelingt es ihm nur selten, das Publikum von seinem literarischen Adventskalender zu begeistern und sie mitzunehmen. Die Schwächen des Buches zeigen sich zum Beispiel in der Geschichte von den Ruhrpöttlern, die auf Borkum auf einer Sandbank stranden. Hier greift Abeln tief in die Klischeekiste und lässt die Frauen Aperol-Spritz trinken und sich über Schönheitsoperationen unterhalten, während die etwas proletenhaften Männer zu einem Abenteuer aufbrechen. Von diesem werden letztere von einem Wattführer gerettet. Vor allem das Aufzeigen von stereotypen Vorurteilen zwischen Menschen aus dem Ruhrgebiet und denen in Norddeutschland ist wenig einfallsreich.

Dagegen holt der ehemalige Moderator sein Publikum mit einer Gesangseinlage des Schlagers „Michaela“ von Bata Illic ab. Textsicher übernehmen sie den Refrain, während Abeln die Strophen vorträgt. Der Abend endet mit einer Nummer auf Plattdeutsch und einem Pastor, dem „Schnött“ aus der Nase in den Kelch mit Wein fällt, sehr zur Freude der Zuhörer.