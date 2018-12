Papenburg. Die Vorstände des Diözesanverbandes (DV) der DJK sowie die DJK Sportjugend und die Vertreter der DJK bereiten sich schon jetzt auf das große Jubiläum zum 100-jährigen Bestehen des Sportverbandes vor.

Im Forum Alte Werft in Papenburg kamen alle Beteiligten jetzt zum 33. Diözesanverbandstag zusammen. Neben der Verbandssitzung am Nachmittag nutzten die Teilnehmer den Vormittag mit einigen Workshops. Darüber hinaus stand das große Bundessportfest, das im vergangenen Mai in Meppen stattfand, im Mittelpunkt der Veranstaltung.

Meinungsaustausch am Vormittag

Die Workshops am Vormittag sollten zudem Platz für einen Meinungsaustausch bieten. Zunächst berichtete Angelika Büter, Vorsitzende des DV Osnabrück, über die Resonanz und das Feedback des letzten Bundessportfestes. Laut Büter hätten die teilnehmenden Vereine aus dem DV Osnabrück das Bundessportfest als ein einmaliges Erlebnis wahrgenommen – eine Teilnahme beim kommenden Bundessportfest sei vorgesehen.

Ideen zum Jubiläum

Ein Workshop befasste sich mit dem 100. Geburtstag des Sportverbandes. Auch hier wurden von den Teilnehmern zahlreiche Vorschläge zusammengetragen, um das Jubiläum im Jahr 2020 angemessen zu feiern. Der Bundesverband habe Büter zufolge bereits zahlreiche Aktionen in Planung. Darüber hinaus kämen auch Aktionen wie ein Jubiläumsfilm, das Jubiläumsmotto „Unser Bestes geben“ oder die Aktion „100 Jahre – 100 Aktionen“, bei der die DV in Eigenregie Aktionen zum Jubiläum organisieren und anbieten, in Frage. Weiter kamen auch vonseiten der Delegierten Vorschläge zum Jubiläum wie eine Sportgala, ein DJK-Lied oder ein DJK-Familiensporttag.

Konferenz am Nachmittag

Bei dem anschließenden Konferenzteil berichtete Büter über Neuigkeiten im Verband. „Durch Sponsoring konnten eine Teppich-Curling-Anlage und eine Mini-Slackline für den Diözesanverband angeschafft werden“, sagte Büter. Diese Anlagen könnten an die DJK-Vereine ausgeliehen werden. Darüber hinaus stellte Susanne Muke in Vertretung für die Jugendleitung den Bericht der DJK-Sportjugend vor. Muke berichtete von den verschiedenen Aktivitäten der Sportjugend und gab bekannt, dass das nächste Zeltlager im Juli 2019 in Geeste stattfinden soll. Weiter teilte Büter den anwesenden Vereinen mit, dass auf der letzten Sportjugend-Sitzung einen Jugendausschuss gewählt wurde.

Vorstandswahlen

Im Zuge der Wahlen wurde Angelika Büter als Vorsitzende einstimmig in ihrem Amt bestätigt. Auch Hermann Leggedör und Günter Bültel wurden als Schatzmeister beziehungsweise geistlicher Beirat von den anwesenden Vereinsmitgliedern wiedergewählt. Weiter im Amt bleiben außerdem Simone Muke und Lisa Reuvers als Jugendleitung, Inge Brand als Frauenwartin und Clemens Kurre als Kassenprüfer. Christina Pollak löste Hermann Schulte als zweite Kassenprüferin ab. Darüber hinaus löste Katrin Plenter Martin Schmitz in seinem Amt als stellvertretender Vorsitzender ab.

Ehrungen für Mitglieder

Am Ende der Veranstaltung wurden Wilhelm Lindemann vom DJK Breddenberg-Heidbrücken für seine langjährige Arbeit im Verein, sein sogenanntes Lebenswerk in der DJK, mit dem Ludwig-Wolker-Relief und Martin Schmitz für seine Vorstandsarbeit als stellvertretender Vorsitzenden im DV mit dem DJK-Ehrenzeichen in Gold geehrt. Gestartet war der Verbandstag mit einem Wortgottesdienst, der von Günter Bültel durchgeführt wurde.