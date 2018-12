Papenburg. Bei seinem dritten Weihnachtsmarkt hat der Schießverein von 1924 Papenburg mehr Besucher auf den Schützenhof am Bethlehem gelockt als im Vorjahr.

Mehrere hundert Gäste machten von der Möglichkeit Gebrauch, sich auf der beschaulichen Veranstaltung in weihnachtliche Stimmung versetzen zu lassen. Die Resonanz unterstreiche, dass man mit diesem Angebot genau richtig liege, sagt die Vereinsführung. Der kleine Weihnachtsmarkt auf dem Schützenhof des Vereins schließe eine Lücke, da es am dritten Adventssonntag keine weiteren weihnachtlichen Aktivitäten am Obenende gebe, heißt es. „Der Weihnachtsmarkt am Bethlehem soll auch mit Blick auf den gleichnamigen Geburtsort Jesu ein wenig Besinnlichkeit in die Hektik der Adventszeit bringen und sich dabei bewusst von dem vielerorts üblichen Bestreben um Kommerz und Umsatz abgrenzen“, betonte Daniel Pasligh, zweiter Vorsitzender des Schießvereins.

Probeschießen gut angenommen

Die Neuauflage des Weihnachtsmarktes lockte mit Ständen für den Verkauf von Honigprodukten, Weihnachtskrippen, Bratwurst, Pommes, Glühwein und Getränken, Livemusik, einer gemütlichen Kaffee- und Kuchentafel im Vereinsheim sowie mit einem Kinderkarussell und dem Besuch des Nikolaus, der die jüngsten Besucher mit kleinen Überraschungen bescherte.

Gut angenommen worden sei auch das Probeschießen auf der Schießanlage mit Luftgewehr und Kleinkaliberwaffen sowie mit Lasergewehren für Kinder, freute sich Pasligh. Der Weihnachtsmarkt am Bethlehem sei bereits jetzt zu einer festen Einrichtung geworden und soll auch im nächsten Jahr wieder aufgelegt werden.