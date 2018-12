Papenburg. In der Diskussion um ein „Meldeportal“ für Schüler geht der Kreisvorsitzende der AfD Ems-Vechte, Ansgar Georg Schledde, auf Distanz zum Papenburger Einzelratsherrn Jens Schmitz.

Auf Anfrage teilte Schledde mit, Schmitz habe zu keinem Zeitpunkt die Erlaubnis des Kreisverbandes (KV) gehabt, die E-Mailadresse des Vorstands für sein umstrittenes Vorhaben zu nutzen. Wie berichtet, hatte der Papenburger AfD-Mann in der vergangenen Woche auf seiner Facebookseite Schüler dazu aufgerufen, eine E-Mail an eine Adresse des Kreisverbandes zu senden, falls Lehrer gegen das staatliche Neutralitätsgebot verstoßen haben sollen und im Unterricht keine freie Meinungsäußerung zugelassen werde. Die Jusos und die Junge Union kritisierten das Vorhaben scharf. Einige Tage später hatte Schmitz den Post gelöscht und in veränderter Weise neu veröffentlicht, darin nutzte er eine selbst generierte Adresse des Mailanbieters Gmail und verwendete den Begriff „Aufklärungsportal“ statt „Meldeportal“.

AfD-Kreisvorsitzender hält persönlich nichts von Meldeportal

Schledde teilte mit: „Der KV Ems-Vechte hat niemals dazu aufgerufen, Lehrkräfte an den KV zu melden. Selbstverständlich steht auch keine E-Mail-Adresse des Kreisverbandes hierfür zur Verfügung.“ Der AfD-Kreisvorsitzende teilte darüber hinaus mit, ein solches „Meldeportal“ persönlich kritisch zu sehen. „Ich persönlich sehe das Vorhaben nicht positiv und denke, dass man etwaige Probleme mit Eltern und Schulleitung vor Ort im direkten Kontakt besprechen sollte. Dies klappt zum Beispiel in der Grafschaft Bentheim sehr gut und ich gehe davon aus, das dies im Emsland ebenso ist.“ Schledde stammt aus Schüttorf in der Grafschaft und ist nach Parteiangaben als Unternehmer tätig.

Der Kreisvorsitzende stellte klar, dass die Parteimitglieder mit kommunalpolitischem Mandat, zum Beispiel in den Räten oder im Kreistag, in diesen Funktionen „frei und völlig unabhängig vom Kreisverband“ handeln.