Die Oberschule Michaelschule Papenburg befindet sich am Splitting links 23/24 im Stadtteil Obenende. Foto: Michael Sterk

pm/dgt Papenburg. Wegen eines größeren Wasserschadens, der sich am Wochenende ereignet hat, sind am Montagmorgen beide Sporthallen der Michaelschule in Papenburg gesperrt worden.