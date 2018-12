Papenburg. Eine große Leidenschaft für Weihnachtsdekoration hat Christian Tammen entwickelt und verzückt damit die Nachbarn im Wohngebiet Merianstraße am Papenburger Obenende. Vieles spielt sich dabei im Einfamilienhaus des 32-Jährigen ab. Dort gibt es eine Art "Miniatur-Winterwelt".

"Hier im Hause bin ich für die Weihnachtsdeko zuständig", betont der Obenender gleich zu Beginn des Gesprächs. Seine Frau Bianca ist bei dem Ortstermin nicht dabei. Nicht, weil sie die Leidenschaft nicht teilen würde, sondern weil sie wegen eines beruflichen Termins verhindert ist.

Schon als Kind war Christian Tammen nach eigenen Angaben fasziniert, als die Mutter zur Weihnachtszeit die verschiedenen Dekoartikel aus dem Keller hervorholte. Als Bianca und Christian Tammen im Sommer 2014 den Neubau an der Merianstraße bezogen, begannen sie in der Weihnachtszeit wenige Monate später, Weihnachtsmärkte und große Gartencenter zu besuchen. Dort legten sie sich einen ersten Fundus an Weihnachtsartikeln zu.

Besonders angetan waren der 32-Jährige und seine ein Jahr jüngere Ehefrau von einem großen Gartencenter im südlichen Emsland. Und zwar weniger im Hinblick auf die klassischen Weihnachtsartikel in rot oder anderen Trendfarben, sondern wegen der dortigen "Winterlandschaften" in Miniaturformat. Dabei handelt es sich um elektrisch betriebene Modelle, Figuren und Häuser, wie man sie aus den Miniatur-Wunderwelten in Hamburg oder Leer kennt.



Es hat mit einer kleinen Miniaturszene begonnen und ist dann immer mehr geworden. Christian Tammen, Weihnachtsdeko-Fan aus Papenburg

Sie kauften sich in den vergangenen Jahren gleich mehr als ein Dutzend dieser kleinen "Miniwelten" in verschiedenen Größen und Preisklassen. Im Hause Tammen fahren die kleinen Figuren beispielsweise über Eisflächen, einem Skiabhang hinunter, stehen vor einer Schießbude auf einem Jahrmarkt, fahren mit einem Karussell oder fliegen mit Heißluftballons in die Luft.

Vierstelligen Euro-Betrag ausgegeben



"Es hat mit einer kleinen Miniaturszene begonnen und ist dann immer mehr geworden", sagt der Papenburger. Inzwischen ist nicht nur der gesamte Wohnzimmerschrank rund um den Fernseher mit solchen Szenen gefüllt, sondern auch sämtliche Fensterbänke im Wohn- und Essbereich, dem Flur sowie der Gästetoilette. Auf mehr als 2000 Euro schätzt der Hausherr die Investitionen dafür.

Weil viele Szenen eben nicht nur weihnachtlich sind, sondern allgemein mit Winter zu tun haben, bauen die Tammens die Landschaften Mitte November auf und lassen sie bis in den März hinein stehen. "Auf den Ton verzichten wir aber meistens, ansonsten würden wir ja verrückt und könnten nicht mehr fernsehen", sagt Christian Tammen. Wenn sich aber Gäste ankündigen, vor allem Kinder, dann schaltet er auch gerne den Ton der einzelnen Szenen hinzu.

Auch der Außenbereich leuchtet an vielen Stellen



Aber auch für den Außenbereich schafften beide in den vergangenen vier Jahren stetig mehr an. Vor dem Haus der Tammens, die (noch) kinderlos sind, steht ein neun Meter hoher Fahnenmast, der mit einer Lichterkette umwickelt ist. Den großen Adventskranz mit vier Leuchten hat Christian Tammen, der bei der Meyer Werft als Konstruktionsmechaniker tätig ist, selbst entworfen und gebaut. Als Unterkonstruktion dient ein großer Strohring, der mit künstlichem Tannengrün überdeckt ist. Den Stahlmast, auf dem der Kranz hängt, schweißte der 32-Jährige selbst zusammen.

Im vergangenen Jahr gab es noch einen Weihnachtsmann, der an der Fassade hochkletterte, eine Sturmböe sorgte aber dafür, dass die Szene beschädigt wurde. In diesem Jahr sitzt der Weihnachtsmann deshalb auf einer Holzbank vor dem Haus.

Amtierender Schützenkönig



Nicht zu übersehen am Gebäude ist auch die Leidenschaft von Christian Tammen für das Schützenwesen. Als amtierender Schützenkönig des Schießverein 1924 hängt an der Hausfassade ein Emblem, das darauf hinweist: "Hier wohnt der Schützenkönig des Schießverein 1924 2018/2019". Eine Lichterkette beleuchtet das Emblem.

Nachbarn sind begeistert von leuchtender Leidenschaft

In der Nachbarschaft hat sich die Leidenschaft der Eheleute Tammen natürlich längst herumgesprochen. Einer der größten Fans ist Andre Fritz, der mit seiner Familie in einem Neubau an der Humboldtstraße wohnt. Die Gärten beider Häuser liegen sich gegenüber und sind nur durch eine Wasserfläche voneinander getrennt. "Meine gesamte Familie ist fasziniert von der Dekoration auf der gegenüberliegenden Seite. Da kann man sich eigentlich den Besuch von Weihnachtsmärkten sparen", scherzt der 40-jährige Nachbar, der mit seiner Frau Karina und den beiden Kindern Tammo (5) und Mona (3) regelmäßig vorbeikommt bei den Tammens, um nachzusehen, was es Neues zu entdecken gibt.

In der Nachbarschaft gibt es über das ganze Jahr hinweg regelmäßige Treffen. Am Silvesternachmittag trinken rund zehn Familien gemeinsam Glühwein.

Eine Krippe mit lebensgroßen Figuren im Garten wäre toll. Christian Tammen, Hausherr und Dekoexperte

Wie viele Lichterketten oder einzelne Lämpchen im und am Haus der Tammens hängen, können beide nicht genau sagen. Genauso wenig, wie viel Strom und Batterien sie jährlich dafür verbrauchen. "Das ist wohl auch besser so", sagt Christian Tammen und grinst. Was der 32-Jährige weiß: 17 Zeitschaltuhren beziehungsweise per Fernbedienung steuerbare Steckdosen hat er eingebaut, damit gegen 16.30 Uhr die Dekoration automatisch erleuchtet und gegen 23 Uhr wieder ausgeht.



Viel weiter wachsen soll die Weihnachts- und Winterdekoration der Eheleute Tammen künftig nicht mehr. Wobei Christian Tammen noch einen Wunschtraum hat. "Eine Krippe mit lebensgroßen Figuren im Garten wäre toll", sagt der Obenender.