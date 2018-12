Papenburg. Die Kinobetriebe Muckli und die Papenburg Marketing GmbH (PMG) laden am kommenden Sonntag, 23. Dezember 2018, zum Weihnachtskino unter freiem Himmel auf dem Kinovorplatz am Hauptkanal ein.

Gezeigt werden Disney’s „Die Eiskönigin“ und der Weihnachtsklassiker „Drei Nüsse für Aschenbrödel“. Der Märchenfilm aus dem Jahr 1973 gilt als Kultstreifen und ist für viele ein Muss für die Weihnachtszeit. Los geht es aber um 16 Uhr mit der „Eiskönigin“.

Wie die Veranstalter weiter mitteilen, verkauft Brunello, die Gastronomie im Kino, vor Ort für den gemeinnützigen Verein „Leben ohne Lepra“ Glühwein, Kakao und Waffeln. Der Open-Air-Kinobesuch ist kostenlos. Sitz- und Stehmöglichkeiten sind vorhanden.

„Das Weihnachtskino findet bereits zum fünften Mal in Folge statt. Die Resonanz bei unseren Besuchern ist sehr positiv und wir freuen uns, dass wir dieses Weihnachtsangebot zusammen mit der PMG umsetzen können“, erklärt Astrid Muckli, Geschäftsführerin der Muckli Kino Betriebs GmbH, in einer Pressemitteilung. „Mit einem Disneyfilm und einem Märchenfilmklassiker ist das Weihnachtskino auch in diesem Jahr wieder ein Muss für Familien mit Kindern und ein tolles Angebot“, findet Roland Averdung von der PMG. „Und für alle Kinder, die selbst zur Eiskönigin werden möchten, empfehlen wir noch einen Abstecher zur Papenburger Eislaufbahn bei Meyers Mühle.“