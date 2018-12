Papenburg. Das Amtsgericht Papenburg hat zwei 20-Jährige vom Vorwurf der gemeinschaftlichen Bedrohung einer Familie im nördlichen Emsland im März 2018 freigesprochen. Der 43-jährige Familienvater hatte sich mit einer Pistole, mit der er in die Luft schoss, gegen die Angreifer gewehrt. Als Haupttäter in dem Fall gilt ein 31-Jähriger, gegen den es ein gesondertes Verfahren gibt.

Der Anklage zufolge sollen die beiden 20-Jährigen, die aus dem Kreis Steinfurt stammen, gemeinsam mit dem 31-Jährigen am 9. März 2018 gegen 22.45 Uhr bei einem Haus im nördlichen Emsland vorgefahren sein, um den Bewohner zur Rede zu stellen. Dieser Mann, ein 43-jähriger Familienvater, hatte dem 31-Jährigen für 180 Euro Autoreifen samt Stahlfelgen für einen Audi verkauft. Der Käufer verlangte die Rückabwicklung des Kaufs, weil die Reifen nicht auf sein Auto passten und falsche Angaben im Inserat im Internet gemacht worden sein sollen. Das bestritt der 43-Jährige und verweigerte die Rücknahme.

Was dann vor dem Haus passierte, darüber machten die Beteiligten unterschiedliche Angaben. Der 43-Jährige will gemeinsam mit seiner 39 Jahre alten Frau, die beide als Zeugen geladen waren, gemeinsam mit ihren beiden Kindern im Haus wahrgenommen haben, dass jemand versucht habe, eine Eingangstür aufzutreten. Schon vor der Ankunft des Trios im Emsland soll der 31-Jährige gedroht haben, Gewalt anzuwenden, indem er in einem Handy-Chat an den Sohn der Familie schrieb: "Informiert schon mal die Polizei." Den Chatverlauf las der Jugendrichter in der Verhandlung vor.

Zunächst lauter verbaler Streit

Unstreitig zu sein scheint, dass es zu einem lauten verbalen Streit kam, als der 43-Jährige die Haustür öffnete. Die beiden 20-Jährigen sollen sich dann "im Halbkreis hinter dem 31-Jährigen aufgebaut haben", heißt es in der Anklage. Obendrein soll einer der Heranwachsenden aus dem Auto einen ein Meter langen Holzstock geholt haben. Die jungen Männer sollen sich damit wegen gemeinschaftlicher Nötigung strafbar gemacht haben. Das Trio entfernte sich erst vom Grundstück, als die Frau des 43-Jährigen ihrem Mann eine Gasschusswaffe reichte, weil "sie Panik" bekommen habe, so der Hausbewohner. Der hatte daraufhin auch zwei Mal abgezogen, es löste sich aber nur ein Schuss. "Ich wollte meine Familie schützen", sagte der gelernte Kraftfahrer.

"Das ist ja wie im Wilden Westen", stellte der Jugendrichter fest. Ein von der Polizei eingeleitetes Verfahren gegen den 43-Jährigen wegen des Waffenbesitzes wurde indes eingestellt. Freigesprochen wurden am Ende auch die beiden 20-Jährigen. Die hatten zuvor übereinstimmend ausgesagt, die gesamte Zeit im Auto gesessen zu haben. Auch den Einsatz eines Stocks verneinten sie. Einer der 20-Jährigen will nicht mal gewusst haben, wohin die Reise geht und aus welchem Grund. Er sei "aus Langeweile" als Beifahrer mitgefahren und um auf dem Weg ein Fast-Food-Restaurant anzusteuern.

Ehepaar revidierte bei Polizei gemachte Aussage zu 20-Jährigen

Obendrein wollte das bedrohte Ehepaar vor Gericht die bei der polizeilichen Vernehmung gemachte Aussage nicht wiederholen, einen Schlagstock oder Baseballschläger gesehen zu haben oder genau erkannt zu haben, wo sich die beiden Heranwachsenden überhaupt aufgehalten haben. Dafür machten sie jetzt die Dunkelheit verantwortlich. Bei der Aussage, der 31-Jährige habe die gesamte Familie zu später Stunde massiv bedroht, blieb das Ehepaar indes.

Die Kosten des Verfahrens hat nun die Staatskasse zu tragen. Das Verfahren gegen den 31 Jahre alten Hauptbeteiligten des Vorfalls beginnt am 12. März um 11.30 Uhr am Amtsgericht Papenburg. Er war als Zeuge zum Prozess gegen die 20-Jährigen geladen, das Gericht verzichtete aber auf seine Aussage – auch, weil er in Teilen ein Aussageverweigerungsrecht gehabt hätte, um sich nicht selbst zu belasten.