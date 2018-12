Lahn. Es sind die Temperatur, das Licht, der Umgang: Wer Reptilien hält, muss auf viele Dinge achten und vor allem viel wissen, meint der Tierarzt Dr. Xaver Wapelhorst. Weil das oft fehlt, gehört ein solches Tier zu Weihnachten nicht auf Gabentisch. Das sieht auch der Terrarianer Wolfgang Knese so.

Klingt, als komme Knese von einem anderen Planeten. Aber im Fall des Lahners geht es schlicht um die Begeisterung für schuppige Tiere und deren Behausungen, wenn sie in Menschenhand sind: um Terrarien. Das von Knese gebaute Domizil befindet sich in seinem Wohnzimmer. Darin plätschert etwas Wasser, künstliche aber glaubhaft aussehende Steinhänge zum Ablegen für die Tiere sind darin. Verschiedene Sorten Ficus ebenso wie ein landschaftlich abgestimmtes Poster gehören zur künstlichen Heimat seiner zwei Wasseragamen, die dort leben – "zwei Quadratmeter Australien in Lahn", wie Knese sagt.









Dreimal täglich regnet es in der 2,50 Meter hohen Glasbox. Die dafür installierten Düsen wie auch die verschiedenen Lichtquellen zum Wecken und Wärmen der Tiere sind computergesteuert. Da läuft alles nach Plan. „Jede Art hat ihre eigenen Ansprüche an den künstliches Lebensraum", sagt Knese. Und denen will er gerecht werden. Der 44-Jährige hat dabei kein Verständnis für Nachlässigkeiten. Die Mindestanforderungen an die Haltung von Tieren seien in den meisten Fällen viel zu niedrig angesetzt.

Erfahrene Halter bieten den Tieren oft mehr Platz als empfohlen

Erfahrene Halter weichen oft um ein Vielfaches davon ab und bieten den Tieren mehr Platz. Auch Knese ist erfahren. Seit 15 Jahren gibt er sich der speziellen Tierhaltung hin. Neben den Agamen hält er zusätzlich vier Borneo Langschwanzagamen in zwei weiteren Terrarien. Er betreibt zwei Webseiten zum Thema, eine Facebook-Seite. Das Regal in seinem Büro beherbergt reichlich Literatur zu Terraristik, Amphibien und Reptilien.





Damit liegt Knese nicht im Trend, den Tierarzt Wapelhorst ausgemacht haben will. Demnach informieren sich die Halter nicht mehr ausreichend. "Das ist mir in den letzten Jahren extrem aufgefallen", sagt er. Spricht man über Reptilien als Weihnachtsgeschenke, sagt der Veterinär: "Das macht nie Sinn". Nicht die Lebewesen gehören unter den Tannenbaum, sondern das Zubehör. Er selbst habe als Kind zuerst ein Buch über ein Tier geschenkt bekommen, bevor das eigentliche Tier nachgeschoben wurde, sagt Wapelhorst, der selbst Schildkrötenzüchter ist, seit ihm eine im Alter von zwölf Jahren zugelaufen war.





Die meisten Tierquäler findet man nicht im Maststall, sondern im Kinderzimmer. Dr. Xaver Wapelhorst, Tierarzt in Löningen





Bei Reptilien sei insbesondere die Unterbringung der Kostenfaktor, nicht etwa die Anschaffung. Außerdem seien sie auf aufwendige Beleuchtung angewiesen. Grundsätzlich sagt Wapelhorst: "Jedes Tier kann man artgerecht in Gefangenschaft halten, wenn man den entsprechenden Aufwand betreibt, der nötig ist." Dass dabei immer wieder Fehler passieren, zeige sich beispielsweise bei Verkaufsinseraten im Internet. Sogenannte Komplett-Sets würden häufig Aufschluss darüber geben, dass die Reptilien nicht artgerecht gehalten wurden. Dafür hat der Tierarzt kein Verständnis.

Info bei Deutscher Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde

"Die meisten Tierquäler findet man nicht im Maststall, sondern im Kinderzimmer", sagt er über die schlechte Unterbringung von Tieren im allgemeinen, also auch Hamster und Meerschweinchen. Die Tiere würden oft vernachlässigt. Informationen zur Reptilienhaltung gebe es bei der Deutschen Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde (www.dght.de). Darin gibt es die Untergruppierung Arbeitsgemeinschaft (AG) Amphibien- und Reptilienkrankheiten.









Die AG ist mit mehr als 500 Mitgliedern nach eigenen Angaben die größte Vereinigung von Tierärzten für Reptilien in Deutschland. Wapelhorst, der in einer Praxis in Löningen arbeitet, ist vom Emsland aus betrachtet der nächste Ansprechpartner in Sachen Reptilien. Die nächsten Ärzte in der Liste der DGHT sind in Oldenburg und Bremen. Wapelhorst habe etwa vier Patienten pro Monat. Meistens kommen sie von weit her und haben eine Anfahrt von etwa einer Stunde.







Auch Knese plädiert für fundierte Fachkenntnisse. Denn „Reptilien sind in vielen Fällen leider sehr leidensfähig, und selbst bei unsachgemäßer Haltung kann es sehr lange dauern, bis die Tiere letztendlich versterben oder deutliche Krankheitszeichen aufweisen", sagt er. Deutliche Marker seien beispielsweise die Augen. Wenn sie milchig oder nicht wachsam sind: ein schlechtes Zeichen.









Ebenso der Übergang zwischen Körper und Schwanz. Ist dieser eingefallen, stimme etwas nicht. Knese scheut auch nicht davor, einen Sachkundenachweis mit entsprechenden Kontrollen vor Ort einzufordern. Bei aller Liebe zum verantwortrungsvollen Handeln im Umgang bleibt jedoch ein Wermutstropfen: "Das Scheiben putzen ist das schlimmste an dem Hobby".