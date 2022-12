Bei einem Unfall in Papenburg wurde am Dienstagabend ein Rollerfahrer schwer verletzt. Symbolfoto: imago images/Fotostand up-down up-down Zusammenstoß mit Auto 16-jähriger Rollerfahrer bei Unfall in Papenburg schwer verletzt Von Harry de Winter | 21.12.2022, 12:52 Uhr

Am Dienstag kam es in Papenburg zu einem Verkehrsunfall. Ein 16-Jähriger geriet mit seinem Roller in den Gegenverkehr und wurde schwer verletzt.