Zu Jugendkultur-Abo in Papenburg: Vielfalt und Qualität

Papenburg. Selbst wenn nicht jede der sechs Produktionen des neuen Jugendangebots von Papenburg Kultur den eigenen Geschmack trifft, muss das kein Hinderungsgrund für ein Abonnement sein. Ein Kommentar

Denn die Jugendlichen können mit Veranstaltungen der anderen Abos tauschen. Das gilt insbesondere für Abos, die zu Weihnachten verschenkt werden, wenn drei der sechs Events bereits gelaufen sind. Genügend Alternativen sind in jedem Fall vorhanden. Junge Interessenten, die sich nicht so lange im Voraus festlegen mögen, bezahlen pro Abend 6 Euro. Das ist immer noch weniger als ein abendlicher Kinobesuch am Wochenende – und damit auch für die meisten Jugendlichen und jungen Erwachsenen erschwinglich.

Wer sich dem Dresscode im Theater nicht aussetzen möchte, kann ebenfalls beruhigt sein. Denn so etwas gibt es nicht, versichert auch Kulturreferent Ahlers. Schade wäre es, wenn viele Plätze in der Stadthalle trotz der vergünstigten Karten für junge Leute frei blieben. Denn was die Vielfalt und Qualität des Angebots angeht, sticht Papenburg im Vergleich mit anderen Städten ihrer Größenordnung sicher hervor. Soll noch einer sagen, in Papenburg werde speziell für Jugendliche und junge Erwachsene zu wenig geboten.