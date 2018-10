Papenburg. Breakdance zu Mozart, berühmte Filmmusik und ein Theaterstück nach Marc-Uwe Klings Känguru-Chroniken – das neue Angebot von Papenburg Kultur für junge Leute zwischen 15 und 25 Jahren bietet das und mehr.

Zusammen mit Sebastian Schulte aus seinem Team stellte Kulturreferent Ansgar Ahlers das neue Angebot am Freitag vor. Aus den fünf bestehenden Abo-Reihen mit Konzerten, Theater und plattdeutschem Programm hat das Team sechs Produktionen ausgesucht, die besonders junge Menschen ansprechen sollen. Daraus wurde ein Paket geschnürt, das für vergleichsweise kleines Geld eine große kulturelle Vielfalt bietet.

Performance oder Konzert? Beides gibt es zum Auftakt am 27. Oktober 2018, wenn das PianOrqestra mit brasilianischem Temperament auf seiner Europatournee nach der Elbphilharmonie die Papenburger Stadhalle ansteuert: PianOrquestra benutzt das Klavier auf vielfältige Art, auch als Resonanzkörper und Rhythmusinstrument. Von zehn Händen gespielt, verwandelt sich das Klavier in ein eigenes Orchester. Das Team von JUZ-TV wird diesen Auftritt mit sechs Kameras dokumentieren.

Vortragswettbewerb, Tanz und Theater

Poetry Slam op Platt ist ein literarischer Vortragswettbewerb, bei dem selbst geschriebene Texte innerhalb einer bestimmten Zeit dem Publikum vorgetragen werden. Die Zuhörer küren den Sieger am 8. Dezember im Theater auf der Werft.

Bei Breakin Mozart am 16. Dezember präsentieren der Berliner Opernregisseur und Dirigent Christoph Hagel und die bayerische Breakdancegruppe DDC eine Show mit Headspins und Akrobatik zur Musik des einstigen Wiener Wunderkindes.

Die Tänzer des Odyssey Dance Theatres aus Utah (USA) zeigen am 30. März 2019 ihr Können und teilen über das Medium der verschiedenen Tanzstile auch Geschichten mit dem Publikum. Zu den Choreografien erklingen Prince-Hits wie „Little Red Corvette“ und „When Doves Cry“ sowie im zweiten Teil von Michael Jackson.

Einen lustigen Abend verspricht im April 2019 (der genaue Termin steht noch nicht fest) ein Stück von Marc-Uwe Kling, der seine Känguru-Geschichten in einer eigenen Fassung für das Theater erlebbar macht.

„Film in Concert“ mit der Neuen Philharmonie Westfalen lädt zum Saisonfinale auf eine besondere musikalische Reise ein, die vom „Cinema Paradiso“ durch „Hooks“ Neverland zu „Alien“ und „Dracula“ oder„Fluch der Karibik“ führt. Termin für die „Abfahrt“ ist am 12. Mai2019 in der Stadthalle.

Enger Kontakt zu Schulen

„Um Jugendlichen zu zeigen, Kultur ist cool, haben wir diese Auswahl getroffen und dabei auch engen Kontakt zu den Schulen gehalten,“ berichtet Ahlers. Der Leiter der Berufsbildenden Schulen (BBS) Papenburg, Peter Peters, betonte, es stehe seiner Schule mit rund 3500 Schülern in der entsprechenden Altersgruppe gut zu Gesicht, Kulturnähe zu suchen.

Josef Albers gestand, dass der BBS-Förderverein bei der Unterstützung mit zehn Frei-Abos Hintergedanken hegt: „Es ist gut, wenn junge Leute wissen: Nach Studium und Ausbildung lohnt es sich, nach Papenburg zurück zukommen.“

Das neue Abo Juku gibt es zum Preis von 30 Euro. Kontakt: kartenverkauf@papenburg.de, www.papenburg-kultur.de, Tel. 0 49 61/8 23 37.