Brachte die erste Ladung LNG für die „AIDAnova“: Das niederländische Tankschiff „Cardissa“. Foto: Frank Behling

Papenburg/Eemshaven. Das neueste Kreuzfahrtschiff der Papenburger Meyer Werft, die „AIDAnova“, ist in dieser Woche im niederländischen Eemshaven als weltweit erstes Kreuzfahrtschiff mit Flüssigerdgas (LNG) betankt worden. In der kommenden Woche soll der Neubau zu seiner ersten Probefahrt in See stechen.