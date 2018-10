Papenburg sperrt B-70-Abfahrt in Richtung Osterkanal MEC öffnen

Gesperrt wird am Montag die B-70-Abfahrt in Papenburg Richtung Osterkanal. Symbolfoto: Michael Gründel

Papenburg. Am kommenden Montag, 22. Oktober 2018, wird in Papenburg die Abfahrt von der B 70 in Richtung Osterkanal ab 8.30 Uhr voll gesperrt. Grund sind Kanalsanierungsarbeiten.