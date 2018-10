Papenburg. Das Veranstaltungswochenende im nördlichen Emsland wird vor allem musikalisch. Angebote gibt es aber auch für Flohmarktfreundinnen, Apfelliebhaber und Leseratten.

Zusammen mit dem Singer-Songwriter Max Mutzke ist am samstag, 20. Oktober 2018, ab 19.30 Uhr Klaus Doldinger, Musiker und Komponist vieler bekannter Film- und Fernsehmusiken zu Gast in der Papenburger Stadthalle Forum Alte Werft. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Eine Stunde früher beginnt die Show der „Blues Brothers & Sisters“ im Alten Güterbahnhof.

Im Kellergewölbe von Gut Altenkamp in Aschendorf spielt am Sonntag, 21. Oktober 2018, ab 17 Uhr das Jazz-Quartett „Bop Cats“. Im Aschendorfer Heimathaus gastiert am Freitag, 19. Oktober, ab 20 Uhr die „The Right Time Band. Die Gruppe präsentiert eine musikalische Mischung aus Blues, Beat und Rock der 1960er- bis 1980er-Jahre.

Auf Originalinstrumenten beziehungsweise Nachbauten interpretiert das Ensemble „Neo-Barock“ am Samstag (19.30 Uhr) und Sonntag (18 Uhr) im Schloss Clemenswerth in Sögel Musik aus dem 16. bis 18. Jahrhundert.

Eine Lesung mit dem Blogger Schlecky Silberstein veranstaltet die Papenburger Buchhandlung Eissing am Freitag ab 19 Uhr. Im Aschendorfer Amandushaus findet am Sonntag von 10 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 18 Uhr eine Buchausstellung statt. Organisiert wird sie vom Team der St.-Amandus-Bücherei.

Ausdrücklich nur für Frauen ist der Flohmarkt „Madame Floh“, der am Sonntag, 21. Oktober, von 11 bis 16 Uhr in der Alten Kesselschmiede in Papenburg geöffnet ist. Die Veranstaltung lockt alljährlich mehrere Hundert Besucherinnen an.

Derweil wird in Heede zum 640. Mal der Hanse- und Kornmarkt gefeiert. Die Kirmes beginnt am Freitag um 14 Uhr und dauert bis Sonntag.

Rund um den Apfel dreht sich der Apfeltag in Naschkes Garten in Papenburg, zu dem die Arbeitsgemeinschaft der Naturschutzverbände BSH, Nabu und Bund im nördlichen Emsland/südlichen Ostfriesland morgen von 13 bis 17 Uhr einlädt.