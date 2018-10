Papenburg. Mit den „Bop Cats“ gastiert erstmals ein Jazz-Quartett in den historischen Mauern des Gut Altenkamps. Am Sonntag, 21. Oktober 2018, treten die vier Musiker um 17 Uhr im Kellergewölbe des barocken Ausstellungszentrums in Aschendorf auf.

Die Hamburger Formation um Bandleader Klaus Berger führt durch die Geschichte des Jazz: vom New Orleans Jazz über Garden Blues bis zum Swing von Duke Ellington und Count Basie und weiter über den Be bop bis zu den individuellen Sounds des Cool Jazz. An Soul und Beat schließt sich Jazz-Rock wie der von Herbie Hancock an. Und bei Stücken wie „St. Thomas“ von Sonny Rollins stehen dem Genre schließlich alle Möglichkeiten offen. Die Besucher erwartet laut Veranstalter eine musikalische Reise durch die Entwicklung der Jazzmusik, die auch kulinarisch untermalt werden soll. „Unsere Gäste können sich nicht nur auf ein tolles Konzert, sondern auch ein passendes, kleines Buffet freuen“, so Marco Köttker von Papenburg Kultur. „Bei diesem Veranstaltungsformat untermalt nicht die Musik das Essen, sondern umgekehrt. Jazz im Altenkamp gab es in der Form noch nie und wir freuen uns wirklich sehr, dass die fantastischen ‚Bop Cats‘ zu uns nach Aschendorf kommen“. Die Tageskasse öffnet am Veranstaltungstag im Gut Altenkamp um 16.15 Uhr.

Tickets gibt es für 17,50 Euro unter papenburg-kultur.de, in der Geschäftsstelle am Hauptkanal rechts 72, oder telefonisch unter 04961/82307. Schüler und Studenten zahlen 6 Euro.