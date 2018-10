Papenburg. Der Autor, Schauspieler und Internet-Texter (Blogger) Christian Maria Brandes alias Schlecky Silberstein besucht am Freitag, 19. Oktober für eine Lesung die Buchhandlung Eissing in Papenburg.

Als „Kultakteur in der Netzgemeinde“, wie es in einer Ankündigung zu der Lesung heißt, propagiert der 37-Jährige den Leitspruch: “Das Internet muss weg.“ So heißt jedenfalls sein aktuelles Buch, laut Eigenwerbung eine „kritische Auseinandersetzung mit dem Social-Media-Zeitalter“.

Brandes kennt das Netz wie seine Westentasche. „Gerade deshalb warnt er davor“, heißt es in einer Mitteilung. Dank Fake-News (also falschen nachrichten), Filterblasen und „Social Bots“, Programme, die automatisch Meldungen produzieren,würden Konzerne, politische Entscheidungsträger und Kriminelle „zunehmend Kontrolle über weite Teile der Menschheit erlangen“, heißt es. Schlecky Silberstein analysiert den „Daten-Kasino-Kapitalismus“, in dem unsere Daten als Handelsware gezielt eingesetzt werden, um unser Verhalten vorherzusagen und zu beeinflussen. „Können wir einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Internet lernen oder hilft nur noch die sofortige Abschaltung?“, fragt der Autor.





Die Internetseite (Blog), auf der Christian Maria Brandes unter dem Namen Schlecky Silberstein schreibt, hat mehr als 600.000 regelmäßigen Leser, rund 130.000 folgen ihm auf Facebook. Die von ihm produzierte Comedy Show “Bohemian Browser Ballett“ ist fester Bestandteil von „funk“, dem jungen Online-Medienangebot von ARD und ZDF. Der 37-Jährige lebt in Berlin.

Der Autor liest am Freitag, den 19. Oktober 2018 um 19.30 Uhr in der Papenburger Buchhandlung Eissing. Karten zum Preis von 12 Euro inklusive Pausengetränk sind im Vorverkauf und, solange verfügbar, an der Abendkasse erhältlich.