Papenburg. Einen spannenden Vortrag über sinnvolle Fitnesseinheiten in Kombination mit passender Ernährung hat der Buchautor Patric Heizmann im Kino in Papenburg gehalten. Sein Konzept nennt er den „perfekten Tag“.

13 Bücher hat der 44-Jährige, der aus Freiburg stammt, in den vergangenen 15 Jahren geschrieben. Er ist gelernter Fitnesstrainer, hat sich aber auch früh in den Bereichen Ernährung, Kochen und Diäten fortgebildet. Rund 120 Vorträge in Deutschland, Österreich und der Schweiz hält Heizmann jährlich. Am Mittwochabend verschlug es ihn auf Einladung des Papenburger Fitnessstudios Urbanfit ins Kino in Papenburg.

Sein Ziel: Den „Livestil-Kilos“, wie er sie nennt, den Kampf ansagen. Was er ablehnt und wovor er warnt: Sich permanent Druck zu machen, sich zur perfekten Figur zu hungern und es beim Sport zu übertreiben. „Essen muss schmecken und die Mengen so groß sein, dass man satt wird. Und das möglichst lange“, sagt Heizmann. Kohlenhydrate wie Zucker oder Weißmehl würden den Blutzuckerspiegel schnell hochfahren, aber nicht sehr lange. Beilagen zum Essen, egal ob Kartoffel, Reis oder Nudeln, sollten reduziert werden, dafür Gemüse und Fisch, Meeresfrüchte, Hähnchen und Fleisch erhöht werden. Soßen dürfen ruhig fettig sein. „Keine Panik vor Fett! Es macht lange satt und ist Geschmacksträger“, erklärt der Trainer.

Maximal drei Stunden Sport, dafür intensivst

Um die Eiweiß-Zufuhr zu erhöhen, was gut für die Hormonproduktion und den Zellaufbau sei, empfiehlt Heizmann Eier, Hülsenfrüchte (Erbsen, Bohnen), Nüsse und Milchprodukte wie Buttermilch (wer es mag) oder Joghurts. Über allem sollte gute Qualität beim Lebensmitteleinkauf stehen, auch mit Blick auf den Raubbau an Tieren und Erzeugern bei Billigproduktion.

Beim Sport sei „gesundes Maß“ angebracht. Maximal drei Stunden pro Woche, verteilt auf zwei, maximal drei Tage, hält der 44-Jährige für sinnvoll. In diesen drei Stunden sollte man nach Aufwärmphasen an die Leistungsgrenze gehen. „Die Muskeln, und zwar möglichst viele Partien, müssen brennen!“ Am besten sei eine Kombination aus Ausdauer- und Krafttraining, der Kalorienverbrauch beim Schwimmen, Laufen oder Radfahren werde oft überschätzt.

Heizmann empfiehlt abschließend, einen „perfekten Tag“ einzulegen. Wer mit einem Tag beginnt, an dem er sich perfekt ernährt und richtig Sport treibt, wird es irgendwann schaffen, dies an weiteren oder gar allen Tagen in der Woche zu tun.