Papenburg Anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft hat eine knapp 30-köpfige Reisegruppe des Fördervereins für internationale Begegnungen aus Papenburg und des Stadtrats Rochefort besucht.

„Es war eine tolle Fahrt mit vielen interessanten Eindrücken. Wir sind von unseren französischen Gastgebern sehr herzlich aufgenommen worden“, wird der stellvertretende Bürgermeister Heiner Butke (CDU) in einer Pressemitteilung der Stadt zitiert. „Obwohl wir eine rund 1000 Kilometer lange Anreise mit dem Bus in den Knochen hatten, zeigte sich bereits bei einem Zwischenstopp in Giverny, dass sich die Reise lohnen würde. Dort haben wir den Garten des berühmten Malers Claude Monet besucht.“

Neben den vielen Programmpunkten wie ein Besuch der mittelalterlichen Stadt Pons, des historischen Marine-Arsenals in Rochefort und den unterschiedlichen Aktivitäten in den Gastfamilien gab es auch einen offiziellen Empfang für die Ratsdelegation und die Mitglieder der Fördervereine im Rathaus von Rochefort. Dort begrüßte der Bürgermeister Hervé Blanché die Gäste aus Papenburg. „Wir haben uns sehr über den Empfang gefreut. Zuletzt war eine Delegation aus Rochefort 2016 in Papenburg. Der Gegenbesuch fiel nun sehr herzlich aus“, so Butke. Im Mittelpunkt des Treffens der Ratsdelegation im Rathaus von Rochefort stand das Andenken an den kürzlich verstorbenen ehemaligen Bürgermeister der französischen Stadt, Jean-Louis Frot. Er gehörte gemeinsam mit Papenburgs Ehrenbürgermeister Heinrich Hövelmann (CDU) zu den Begründern der Städtepartnerschaft im Jahr 1988.

„Jean-Louis Frot hat die Verheerungen des Zweiten Weltkrieges erlebt. Er hat erlebt, wie wir Deutschen unser Nachbarland überfallen und zerstört haben“, sagte Butke in seinem Grußwort. „Umso größer ist die Geste der Versöhnung durch Ihren ehemaligen Bürgermeister, und umso größer ist unsere Dankbarkeit Ihnen gegenüber.“ Diese Worte seien von den französischen Gastgebern mit großer Freude und Anerkennung aufgenommen worden, so Butke.

„Der Gegenbesuch ist im kommenden Jahr Ende Mai geplant“, erklärte Christel Kreikenbaum, Vorsitzende des Vereins für internationale Begegnungen. Vereinsangaben zufolge haben sich über die Jahre teilweise enge persönliche Freundschaften entwickelt. pm