Papenburg. Die SPD-Stadtratsfraktion fordert, dass im Papenburger Hafen Liegeplätze für historische Schiffe und Hausboote geschaffen werden. Im Rathaus wird bereits an einem Museumshafen im Bereich der Alten Werft gearbeitet. Ein ersten sichtbaren Schritt dahin gibt es bereits.

Wie SPD-Fraktionsvorsitzender Peter Raske in einer Pressemitteilung schreibt, müsse der maritime Charakter der Stadt gestärkt werden, um die touristische Attraktivität zu verbessern.

Die Bedeutung Papenburgs als Schiffbaustandort werde im Zeitspeicher, auf dem Gelände der Alten Werft und am Hauptkanal mit dem Freilichtmuseum von alten Schiffen in den Kanälen dargestellt. „Die SPD würde es begrüßen, wenn es der Stadt gelänge, im Zuge des Masterplans Alte Werft, die ,Gesine‘ mit einem Liegeplatz im Hafen der Alten Werft als touristische Attraktion einzubinden“, schreibt Raske in der Mitteilung weiter.

Infrastruktur bereitstellen

Zusätzlich spricht sich der Sozialdemokrat dafür aus, den Hauptkanal bis zum Wilhelm-Polak-Platz für historische Schiffe als Liegeplatz nutzbar zu machen. Das Hafenfest habe die Attraktivität deutlich gezeigt. „Dazu muss eine Infrastruktur mit entsprechenden Versorgungsleitungen bereitgestellt und die Giesenbrücke abgerissen werden. Ebenso muss die Brücke beim Hotel Alte Werft verändert werden, sodass Schiffe in der Größenordnung der ,Gesine‘ im Hauptkanal anlegen können“, fordert Raske.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende kann sich gut vorstellen, dass sich ein solches Freilichtschifffahrtsmuseum in das Museumskonzept des Landkreises integrieren ließe und so eine Mitfinanzierung des Kreises möglich wäre.

Flachbodenschiff „Gertrud“ im Winterquartier

Seit dem Hafenfest liegt schon das Flachbodenschiff „Gertrud“ vor der Alten Drostei. Das Schiff hat in Papenburg sein Winterquartier bezogen. Stadtsprecher Heiko Abbas erklärte auf Nachfrage unserer Redaktion, die Idee, mehr Traditionsschiffe rund um das Forum Alte Werft zu platzieren, sei bereits seit langem Bestandteil des Masterplans Forum Alte Werft. „Die Verwaltung erarbeitet bereits intern die unterschiedlichen Grundlagen, damit in dieser Sache eine politische Entscheidung getroffen werden kann. Hierzu wird im Rahmen der kommenden Sitzung des Wirtschaftsausschusses über den Sachstand informiert“, so Abbas.

Für die „Gertrud“ hat die Verwaltung dem Stadtsprecher zufolge kurzfristig einen Stromanschluss zur Versorgung geschaffen.

Museumshafen Bestandteil des Masterplans Alte Werft

Kai Nehe, Chef der Papenburg Marketing GmbH (PMG) begrüßt den Vorschlag von Raske. „Schiffe und maritimes Leben gehören von je her zu Papenburg und deswegen besuchen uns auch die zahlreichen Touristen. Ein Museumshafen ist deshalb auch immer Bestandteil des Masterplans Alte Werft gewesen.“ Der Kontakt zum Eigner der „Gertrud“ sei über Anton Hillebrand von Förderkreis Hafenfest entstanden. „Ich habe gemeinsam mit ihm und dem Bürgermeister das Schiff besucht und wir sind froh, dass die ,Gertrud‘ voraussichtlich bis Mitte April in Papenburg im Winterquartier liegen wird“, erklärt Nehe. Perspektivisch könne er sich an gleicher Stelle in den Wintermonaten vier bis fünf Schiffe dort vorstellen.