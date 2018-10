Papenburg Das Kino Papenburg startet am Donnerstag, 18. Oktober 2018, mit den Komödien „Der Vorname“ und „Johnny English – man lebt nur dreimal“ in die neue Kinowoche. Die VHS-Filmrolle zeigt das Drama „Kindeswohl“. Die Reihe „Bilder der Erde startet“ mit „Australien“.

Im Neustart Der Vorname hätte es ein wunderbares Abendessen werden können, zu dem Stephan (Christoph Maria Herbst) und seine Frau Elisabeth (Caroline Peters) in ihr Bonner Haus eingeladen haben. Doch als Thomas (Florian David Fitz) verkündet, dass er und seine schwangere Freundin Anna (Janina Uhse) ihren Sohn Adolf nennen wollen, bleibt den Gastgebern und dem Familienfreund René (Justus von Dohnányi) bereits die Vorspeise im Hals stecken. Zwischen den fünf Erwachsenen bricht ein handfester Streit aus.

Englischer Humor

Im dritten Teil Johnny English – man lebt nur dreimal arbeit Spion Johnny English (Rowan Atkinson) mittlerweile als Lehrer. Doch als durch den Angriff eines mysteriösen Hackers, plötzlich alle britischen Undercover-Agenten enttarnt werden, reaktiviert der Geheimdienst Johnny English. Dieser wurde nicht enttarnt, da er mit der modernen Technik nichts am Hut hat. Der Spion stolpert mit seinen gnadenlos veralten Methoden und seiner trotteligen Art von einer Pleite in die nächste, bleibt aber dennoch die letzte Hoffnung der britischen Premierministerin (Emma Thompson) und trifft auf die verführerische Ophelia (Olga Kurylenko).

Am Donnerstag, 18. Oktober, um 20 Uhr erzählt Rainer Thielmann in der Reihe „Bilder der Erde“ von den Erlebnissen auf seiner Australien-Reise. Eine Dia-Show wird im Kino gezeigt.

Fantasy-Horror

Die Midnight-Movie-Reihe präsentiert am Freitag, 19. Oktober, um 22.30 Uhr den Fantasy-Horrorfilm Wildling: Eingesperrt in einem kleinen Zimmer auf dem Dachboden eines abgelegenen Waldhauses und isoliert von der Außenwelt, wächst Anna (Bel Powley) unter der Obhut eines mysteriösen Mannes auf, den sie nur als „Daddy“ (Brad Dourif) kennt. Mit schaurigen Geschichten über ein kinderfressendes Ungeheuer schürt er seit jeher ihre Angst vor der Welt außerhalb ihres Gefängnisses. Als Anna im Alter von 16 Jahren von der örtlichen Polizei befreit wird, fällt es ihr schwer, sich an die neue Lebenssituation in Freiheit zu gewöhnen. Erst als Sheriff Ellen Cooper (Liv Tyler) den verstörten Teenager fürsorglich bei sich aufnimmt, beginnt Anna, ihre Angst vor der Außenwelt und dem Monster zu verlieren. Doch schon bald kommt es zu einer Reihe beunruhigender Ereignisse.

Drama um ein Kind

Die VHS-Filmrolle zeigt am Montag, 22., und Mittwoch, 24. Oktober, jeweils um 17 und 20 Uhr das Drama Kindeswohl: Fiona Maye (Emma Thompson) nimmt als Richterin in London ihre Aufgabe sehr ernst. Dies hat zur Folge, das ihre Ehe mit dem Geschichtsprofessor Jack (Stanley Tucci) vor dem Aus steht. Mitten in diese persönliche Krise hat die Familienrichterin einen neuen Fall zu verhandeln. Adam (Fionn Whitehead), ein brillanter Junge, hat Leukämie und weigert sich eine Bluttransfusion anzunehmen, die sein Leben retten würde, da seine Eltern und er Zeugen Jehovas sind. Da Adam erst in drei Monaten volljährig wird, ist er vor dem Gesetz noch ein Kind. Doch soll Fiona ihn wirklich zwingen, zu leben?