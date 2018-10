pmPapenburg Am Donnerstag, 18. Oktober 2018, beginnt um 20 Uhr im Kino Papenburg mit der Live-Diavision „Australien - Zwischen den Meeren“ von Rainer Thielmann die 21. Saison der Reihe „Bilder der Erde“, die die Volkshochschule (VHS) Papenburg gemeinsam mit der Muckli-Kino Betriebs-GmbH veranstaltet.

Der Referent gewährt einen Einblick in seine Gedanken- und Gefühlswelt während einer siebenmonatigen Australien-Reise. Digital animierte Bilder zeichnen den Weg nach außen in die Weiten des fünften Kontinents nach. Die Motive nehmen das Publikum nach Mitteilung des Veranstalters mit in die geheimnisvolle Welt des australischen Outback. Thielmann appelliert in der Show an die Emotionen des Publikums. „Zwischen den Meeren“ sei eine Einladung, die Alltagsgedanken für kurze Zeit loszulassen und ihn auf seinem persönlichen Weg in die Weite zu begleiten. Für die lebendige Innigkeit des Vortrags ist Mathias Michel, der Multimedia-Produzent ist, mitverantwortlich. Er animierte Thielmanns Fotografien fließend und den künstlerischen Inhalten verpflichtend.

Mit den Bildern und der Erzählung präsentiert Thielmann diese Reise mit einer Menge Unerwartetem, lebendigen Worten und Projektion auf großer Kinoleinwand.

Der Eintritt beträgt 10 Euro auf allen Plätzen. Der Vorverkauf in der Villa Dieckhaus hat begonnen; die Abendkasse öffnet um 19.15 Uhr. Ein Drittel sparen können Interessierte mit dem Abonnement für alle sechs Shows der Reihe, die bis zum März 2019 dauert. Die weiteren Themen sind „Kamtschatka“, „Prag“, „Japan“, „Sardinien“ und „West-Papua“. Abokarten zum Preis von 40 Euro sind ausschließlich in der Villa, Hauptkanal rechts 72, erhältlich.