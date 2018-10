Zu Einschränkungen bei den Intercity-Linien der Deutschen Bahn kommt es ab Ende Oktober auf der Emslandstrecke. Foto: Daniel Reinhardt/dpa

Papenburg. Die Deutsche Bahn (DB) arbeitet von Montag, 29. Oktober, bis einschließlich Samstag, 8. Dezember, auf der Emslandstrecke an ihren Gleisen. Daher kommt es in diese Zeit zu Zugausfällen. Darauf weist die DB in einer Pressemitteilung hin.