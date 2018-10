Papenburg. Klaus Doldinger, Musiker und Komponist vieler bekannter Film- und Fernsehmusiken, gastiert am Samstag, 20. Oktober 2018, um 19.30 Uhr in der Stadthalle Forum Alte Werft in Papenburg. Zu seinem 80. Geburtstag hat er alte Songs neu interpretiert und ist damit auf Tour.

Mit seinem 35. Studioalbum nutzt Doldinger die Gelegenheit, um einige Lieblingsstücke aus seinem gut 400 Kompositionen umfassenden Werk einer Frischzellenkur zu unterziehen. „Jungbrunnen statt Ruhestand“ könnte die Devise heißen, nach der der Musiker dieses Album produziert hat, teilt der Veranstalter mit. Außerdem ist er allgegenwärtig als Komponist von Film- und Fernsehmusik – vom Tatort-Thema über die Musik zu „Das Boot“ bis zu „Die unendliche Geschichte“. Mit seinen Songs im Gepäck spielt Doldinger nicht nur zusammen mit seiner Band „Passport“, sondern auch mit dem Singer-Songwriter Max Mutzke in Papenburg: „Ich habe das Zusammenspiel mit anderen Musikern immer als etwas Besonderes, etwas Beglückendes empfunden“, sagt Doldinger in der Mitteilung. „Man kann ja auch viel mit Worten sagen, aber das ist dennoch kein Vergleich zu Tönen. Sie reichen über alles andere hinaus und sind von unbeschreiblicher Ausdrucksmöglichkeit. Das ist die Grundessenz, die man mit dem Jazz in die Wiege gelegt bekommt und sich erhalten muss. Ich habe immer gespielt und keine Ambitionen, mich zurückzulehnen.“

Karten gibt es für 39 Euro, 44 Euro, 49 Euro und 54 Euro in der Geschäftsstelle der Ems-Zeitung, unter www.papenburg-kultur.de, in der Geschäftsstelle am Hauptkanal rechts 72, oder telefonisch unter 04961/82307 sowie in der Geschäftsstelle der Ems-Zeitung, Am Stadtpark 35. Die Abendkasse öffnet am Veranstaltungstag in der Stadthalle um 18.45 Uhr.