Die Polizei sucht nach einem Unfall in Papenburg zwischen einem Fußgänger und einem Radfahrer Zeugen. Symbolfoto: David Ebener

Papenburg. Am Freitag, 12. Oktober, ist ein Radfahrer in der Unterführung vom Deverweg in Richtung Deverhafen mit einem Fußgänger zusammengeprallt. Der Fußgänger verletzte sich, der Radfahrer fuhr nach dem Unfall weiter. Die Polizei sucht nun Zeugen.