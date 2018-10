Papenburg. Mit einem Qualitätssiegel ist die Abteilung Allgemeinchirurgie des Marien-Hospitals in Papenburg von der Deutschen Herniengesellschaft (DHG) ausgezeichnet worden.

Voraussetzung für das DHG-Siegel für Qualitätsgesicherte Hernienchirurgie sind mindestens 30 Hernienpatienten pro Jahr, die Teilnahme an einer Qualitätsstudie und die Mitgliedschaft in der DHG, erklärt das Krankenhaus in einer Pressemitteilung. Im Marien-Hospital werden demnach pro Jahr etwa 200 Bauchdeckenbrüche behandelt und in die Studie eingegeben. „Die Zertifizierung zeigt den hohen medizinischen Standard in unserem Haus. Mit der Teilnahme an der Qualitätsstudie unterziehen wir uns zudem selbst einer Qualitätskontrolle“, wird Chefarzt Dr. Ulrich Böckmann in der Mitteilung zitiert.

Bereits mehrfach ausgezeichnet

Die Allgemeinchirurgie sei bereits mehrmals mit dem DHG-Siegel ausgezeichnet worden, heißt es weiter. Böckmann: „Ein Kriterium für uns ist, dass wir einen Großteil der Eingriffe ambulant vornehmen.“ Das sei gerade für die Patienten ein großer Vorteil, so der Chefarzt, der selbst DHG-Mitglied sei. In 90 Prozent der Fälle von Bauchdeckenbrüchen sei der Eingriff minimalinvasiv, also videogesteuert nach der Schlüssellochchirurgie, möglich.

Eine Hernie ist ein Eingeweidebruch. Er entsteht durch eine Schwachstelle in der Bauchwand. Durch diese krankhafte Lücke können Eingeweide oder das Bauchfell (Haut, die die meisten Organe im Bauchraum umschließt) nach außen gleiten und Ausstülpungen entstehen. Hier kann die Gefahr einer Einklemmung bestehen. Hernien treten unter anderem als Bauchwandbruch, Zwerchfellbruch, Leistenbruch, Nabelbruch oder Narbenbruch auf.