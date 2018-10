Papenburg. Hans Jongebloed aus Papenburg ist Tankwagenfahrer mit Leib und Seele. Seit 50 Jahren ist er für die Firmengruppe Hermann Bunte in der Region unterwegs – mit Sprit und Spirit sozusagen.

Wo ist der Tank? Mit der Antwort auf die Kernfrage aus dem mehrfach preisgekrönten 1990er-Jahre-TV-Werbespot des Autoherstellers Audi muss sich Hans Jongebloed nicht lange aufhalten. Der 72-Jährige kennt seine Pappenheimer. Seit Jahrzehnten beliefert der Obenender im Auftrag des Mineralölhandels der Papenburger Firmengruppe Hermann Bunte Kunden in einem Umkreis von bis zu 60 Kilometern – vornehmlich auf dem Hümmling.

Damit die Tanks nicht trockenlaufen

Ob beispielsweise in Werlte, Sögel oder Lindern – Jongebloed weiß genau, wo sich auf landwirtschaftlichen Höfen die Dieseltanks und bei Privathaushalten die Behälter für Heizöl befinden. Die Chemie zwischen ihm und den Kunden stimme, macht der Fahrer im Gespräch mit unserer Redaktion deutlich. So beschreibt er das Verhältnis zu den Landwirten als „sehr partnerschaftlich. Sie vertrauen mir“. Dazu gehöre auch, dass er die Höfe zuweilen auch ohne offiziellen Lieferauftrag ansteuert – nach Gefühl und aus Erfahrung, damit die Tanks nicht trockenlaufen.

Aushilfe bei Krankheit und Urlaub

Eigentlich könnte Jongebloed bereits seit sieben Jahren seinen Ruhestand genießen. Doch mit nach eigenem Bekunden großer Freude springt er regelmäßig als Aushilfsfahrer ein, beispielsweise wenn einer der Kollegen erkrankt ist oder im Urlaub weilt.

Als Kfz-Mechaniker angefangen

Als Aushilfe beginnt auch Jongebloeds Arbeitsleben als Tankwagenfahrer. Angefangen hat er bei Bunte im Jahr 1968 nach seiner Bundeswehrzeit als bereits ausgebildeter Kfz-Mechaniker. Das Unternehmen wird seinerzeit noch vom Firmengründer Hermann Bunte, Großvater des heutigen Geschäftsführers Lars Bunte, geführt. Nach 15 Jahren wechselt Jongebloed aus der Kfz-Werkstatt fest auf den Tankwagen. Flapsig formuliert: Sein Bock, auf dem Bock zu sitzen, ist bis heute ungebrochen. Sein Chef Lars Bunte weist darauf hin, dass Jongebloed die notwendigen Weiterbildungen, arbeitsmedizinischen Untersuchungen beziehungsweise Berechtigungen zum Befördern von Gefahrgut regelmäßig absolviere. Der Tankwagen, mit dem Jongebloed heute unterwegs ist, fasst 13.500 Liter.

Einst nach Augenmaß befüllt

Auf seinem ersten Lkw, ein Mercedes-Benz 808, fällt er noch deutlich kleiner aus. Automatische Hilfen wie Grenzwertgeber gibt es damals noch nicht. Befüllt wird nach Augenmaß. Da kommt es schon mal vor, dass der Tank überläuft.

Gefährlichen Hund überlistet

Ein einziges Mal in seinem Tankwagenfahrerleben ist Hans Jongebloed beim Anliefern von einem Hund attackiert worden. „Er war zum Glück klein“, erinnert sich der Papenburger an den Vorfall in Neulehe. Einen Hund anderen Kalibers, ein Bernhardiner auf einem Hof in Steenfelde, von dem Jongebloed wusste, dass er gefährlich ist, hat er überlistet, wenn der Hausherr beim Anliefern nicht daheim war. „Ich bin mit einem Vorderreifen auf seiner Kette stehengeblieben und über die Beifahrerseite ausgestiegen“, berichtet der Fahrer. Gerne erinnert sich Jongebloed an einen Pastor in Neubörger, der ihm bei jeder Lieferung zehn Mark Trinkgeld zusteckte.

Guter Kontakt zu Kollegen

Was der Fahrer nach eigenen Worten bis in die Gegenwart besonders zu schätzen weiß, ist die Verbindung zu den Kollegen. „Der Kontakt ist super“, sagt er.

Lars Bunte ist derweil froh und dankbar über die ungebrochene Einsatzbereitschaft Jongebloeds. „Das zeichnet unsere familiäre Firmengeschichte aus“, betont der Geschäftsführer, der das 1934 gegründete Unternehmen nach seinem Großvater Hermann und seinem Vater Karl in dritter Generation führt. Die Firmengruppe mit Spedition, Kfz-Werkstatt, Autohaus und Tankstellennetz zählt mehr als 100 Mitarbeiter.

Ein weiteres Jubiläum

Hans Jongebloed will noch bis 2019 an Bord bleiben. Erst dann wird er sich mehr Zeit für seine beiden Enkel und seinen Garten gönnen.

Nach dem Arbeitsjubiläum steht zuvor aber noch ein weiteres bedeutendes Ereignis an: Noch in diesem Monat feiert Jongebloed mit seiner Frau Marlies goldene Hochzeit.