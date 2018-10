pm/dgt Papenburg. Derzeit geschlossen ist die Filiale des Lebensmitteldiscounters Aldi an der Friederikenstraße. Grund sind Umbauarbeiten. Aber ein Ende der Arbeiten steht kurz bevor.

Denn die Wiedereröffnung ist am Freitag, 19. Oktober vorgesehen. Die Filiale wird nach den neuesten Vorgaben des Handelsunternehmens umgebaut. Dabei wird vor allem das Angebot an frischer Ware wie Obst und Gemüse sowie an Fleisch und Fisch ausgebaut. Auch neue Kühlregale werden eingebaut. Alle bundesweit rund 2300 Märkte von Aldi Nord in Deutschland sollen in den kommenden Jahren ein helleres und freundlicheres Aussehen bekommen.

Bereits in neuer Optik erscheint seit Anfang des Jahres die Aldi-Filiale an der Umländerwiek am Obenende. Im kommenden Jahr wird die Zweigstelle in Aschendorf groß umgebaut und auch vergrößert.