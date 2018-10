Osnabrück. Im Zuge einer zivilgerichtlichen Auseinandersetzung haben ein Erfinder aus dem nördlichen Emsland und sein privater Geldgeber aus der Schweiz am Montag vor dem Landgericht Osnabrück einen Vergleich geschlossen.

Der Schweizer hatte gegenüber dem Darlehensnehmer zuletzt nach ausgebliebener Zahlung einen Zinssatz von 24 Prozent erhoben. Hat er damit die Grenze zum Wucherzins überschritten?

250.000 Euro als Darlehen

Wie während der Verhandlung deutlich wurde, war der Erfinder auf der Suche finanzieller Unterstützung für die Verwirklichung eines neuen Produktes im Jahr 2001 mit einigen privaten Geldgebern zusammengetroffen. Zwei von ihnen investierten in die eigens dafür gegründete Firma, der Dritte gab 250.000 Euro als Privatdarlehen. Daraufhin konnte sich der Emsländer ans Werk machen und einen von ihm erdachten Butterspender produzieren. Ziel war es, den Automaten an Hotels, Cafés, Kantinen und an Kreuzfahrtreedereien zu verkaufen, wo den Gästen wohltemperierte Butterportionen gereicht werden, die weder mühsam aus Kleinverpackungen gepult werden müssen, noch so kalt sind, dass sie sich nicht verstreichen lassen.

Kosten und Dauer unterschätzt

Leider lief das Ganze zunächst nicht so geschmiert, wie der Erfinder sich das gedacht hatte. „Wir haben die Kosten und die Dauer, bis sich der Butterspender am Markt etabliert, unglaublich unterschätzt“, gab er in dem Zivilverfahren vor dem Landgericht freimütig zu. Deshalb sei er der Rückzahlung des Darlehens nicht, wie vertraglich zugesichert, in voller Höhe nachgekommen.

Die Begründung hatte den Geldgeber aber kalt gelassen. Als das Darlehen zur abgemachten Zeit 2014 nicht vollständig zurückgezahlt worden war, hatte er die Zinsen schrittweise von ursprünglich 6 Prozent auf zuletzt 24 Prozent erhöht. Das war dem Erfinder aber als sittenwidrig erschienen, er sah den Tatbestand des Wuchers als erfüllt an und wies alle darauf fußenden Ansprüche des Geldgebers zurück.

In dem Verfahren vor der 2. Zivilkammer stritten beide Seiten erbittert. Das ging so weit, dass die einstigen Duzfreunde im Gerichtssaal wieder ins „Sie“ verfielen.

Ursprüngliche Frage blieb rechtlich unbeantwortet

Auf Initiative der Vorsitzenden der Kammer einigten sich Kläger und Beklagter schließlich, wenn auch zähneknirschend, auf einen Vergleich. Die ursprüngliche Frage, nämlich ob mit der hohen Zinsforderung der Tatbestand des Wuchers erfüllt worden war, blieb indes rechtlich unbeantwortet. Aus dem Bauch heraus wollte die Richterin sehr wohl die Sittenwidrigkeit erkennen, andersherum gehe es aber um ein Privatdarlehen und eine hohe Risikobereitschaft seitens des Kreditgebers, die entsprechend honoriert werden müsse. „Ich kann mich an einen Fall erinnern, wo 60 Prozent Zinsen verlangt worden waren und das Oberlandesgericht das nicht als Wucher eingestuft hat“, erklärte sie.