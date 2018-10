Papenburg. Der Gynäkologie-Chefarzt des Marien-Hospitals in Papenburg, Dr. Franz Koettnitz, hat eine neue Firma zur Gefriertrocknung von Muttermilch gegründet. Sitz des Unternehmens ist allerdings nicht im Emsland, sondern in Brandenburg.

Potsdam statt Papenburg: „Mithilfe des Landes Brandenburg und Investoren aus dem Berliner Raum ist es geglückt, das Vorhaben umzusetzen“, erklärt Koettnitz. Im Februar 2016 hatte der Mediziner unserer Redaktion sein Projekt einer Sammelbank für die Versorgung von Frühchen vorgestellt, deren Mütter nicht oder nicht ausreichend stillen können. Wie Koettnitz nun mitteilt, hat das Unternehmen mit dem Namen Ammeva angefangen, Muttermilch einzusammeln. Zunächst solle sie ausschließlich für klinische Studien verwendet werden. Ursprünglich hatte Koettnitz das Projekt in der Region unter der Marke „Muttermilch Emsland“ in Zusammenarbeit mit örtlichen Hebammen etablieren wollen. Mütter sollten aufgerufen werden, freiwillig überschüssige Milch abzugeben. Die Firma Muttermilch Emsland mit Sitz in Papenburg ist nach wie vor existent.

Finanzielle Starthilfe verloren

Warum Koettnitz dennoch woanders neu habe anfangen müssen erklärt er damit, dass er „die nicht unerhebliche“ finanzielle Starthilfe in Form einer Innovationsförderung des Landkreises Emsland „verloren“ habe. Dafür macht er unter anderem einen Mitbewerber verantwortlich.

Nach längerer Suche hätten er und seine Mitstreiter in Berlin und Brandenburg Investoren finden können. „Auch das Land Brandenburg ist mit Subventionen eingestiegen, sodass es jetzt die Ammeva GmbH in Potsdam gibt“, so Koettnitz weiter. Nach den Worten des Mediziners, der seit 2013 als Chef-Gynäkologe am Marien-Hospital tätig ist, wurde die Firma im März dieses Jahres gegründet. Er selbst sei nach wie vor der wissenschaftliche Kopf und Ideengeber. Die nunmehr begonnene praktische Durchführung in Potsdam liegt Koettnitz zufolge in den Händen von Burkhard Rülicke, mit dem er das Projekt bereits in Papenburg vorangetrieben habe. „Wir beide sind Geschäftsführer und neben den Investoren auch Gesellschafter der GmbH“, so Koettnitz. Ammeva listet in einem „Kompetenzteam“ weitere führende Mediziner unter anderem vom Universitätsklinikum Rostock, Klinikum Nürnberg und der Uni Tübingen auf.

Die beste Nahrungsform

Muttermilch ist nach wissenschaftlichen Erkenntnissen die beste Nahrungsform für Säuglinge. Für Frühchen ist sie Koettnitz zufolge sogar lebenswichtig. Gefriertrocknen durch lediglich den Entzug von Wasser mache die Muttermilch-Spende lange haltbar. In dem Pulver blieben anders als beim Haltbar-Machen durch Erhitzen (Pasteurisieren) wertvolle Eiweiße und Abwehrstoffe erhalten.

Ende September war in Vechta die erste von drei Muttermilchbanken für Niedersachsen eröffnet worden. Das Verfahren zum Gefriertrocknen von Muttermilch wurde bereits in den 1950er-Jahren wissenschaftlich ausführlich beschrieben, galt aber lange nicht als wirtschaftlich.