Herbrum. „Ems im Winter“ ist das Foto des Jahres 2018 in Herbrum. Frank Lindemann hatte dieses Bild für den Fotowettbewerb des Heimatvereins Herbrum eingereicht und damit den ersten Platz belegt.

Mehr als 30 Fotos waren beim Verein eingegangen. Dieses Mal stand die Fotoaktion unter der Überschrift „Mein Lieblingsplatz in Herbrum“. Der Heimatverein hatte im März die Vereinsmitglieder sowie die Herbrumer und „Butenherbrumer“ aufgerufen, zur Kamera zu greifen und entsprechende Motive abzulichten. Dabei sollten die Bilder aus dem Zeitraum von Januar bis September 2018 stammen. Die Bewertung der Fotos fand während der Abschlussveranstaltung des Heimatvereins statt. Zahlreiche Besucher nutzten die Möglichkeit, ihre Stimme abzugeben. Hermann Abeln, Vorsitzender des Heimatvereins, freute sich über die sehr große und positive Resonanz auf die ausgestellten Bilder. Dies zeige zum einen, dass der Heimatverein ein sehr ansprechendes Thema gefunden habe und die Wettbewerbsteilnehmer gelungene und mit „Pfiff“ aufgenommene Fotos eingereicht hätten.

Als Siegprämie für den ersten Platz überreichte Abeln 50 Euro. 30 Euro erhielt die Zweitplatzierte Steffi Busch. Sie hatte einen „gruseligen Baumstumpf“ fotografiert. Mit dem Motiv „Bulli im Schnee“ belegte Ramona Bahls den dritten Platz, der mit 20 Euro ausgezeichnet wurde. Lena Dickebohm mit ihrem Foto vom „Emsverlauf“ nahm für ihren vierten Platz 10 Euro in Empfang.

Abeln zeigte sich sehr erfreut, dass sich in diesem Jahr zehn neue Teilnehmer an dem Fotowettbewerb beteiligt hatten. Der unter den Besuchern, die sich an der Abstimmung beteiligt hatten, verloste Geschenkgutschein ging an Marcus Düthmann.