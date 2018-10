Erster Apfeltag in Naschkes Garten in Papenburg MEC öffnen

Für den Apfeltag werben (von links) Petra Behnes, Wolfram Höhn, Bernd Lorenz, Wolbert Schmitz und Heinz Giesen. Foto: Naturschutzgruppen

Papenburg. Die Arbeitsgemeinschaft der Naturschutzverbände BSH, Nabu und Bund im nördlichen Emsland/südlichen Ostfriesland lädt am Samstag, 20. Oktober 2018, von 13 bis 17 Uhr erstmalig zu einem Apfeltag in Naschkes Garten am Mittelkanal in Papenburg ein.