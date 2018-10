Plattdeutsch-Nachmittag in Papenburg begeistert 500 Zuschauer MEC öffnen

Viel Applaus gab es beim Plattdeutschen Nachmittag für den von Otto Büning und Karin Hackling von der Theatergruppe Rhede inszenierten Sketch „Schiller und Schaller“. Foto: Anna Heidtmann

heid Papenburg. Plattdeutsch bringt die Menschen zusammen – so jedenfalls ist es beim Plattdeutschen Nachmittag in der Papenburger Stadthalle gewesen. Mit etwa 500 Zuschauern war die Veranstaltung des Arbeitskreises Plattdeutsch im Verein Papenbörger Hus ausverkauft. Manche Kurzentschlossene gingen an der Eintrittskasse sogar leer aus.