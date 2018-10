Papenburg. So langsam drängen sie wieder ins Überdachte: Die Sportler, die in den Sommermonaten unter freiem Himmel trainieren und spielen, zieht es nach und nach wieder in die Hallen. Kurz vor Beginn der Wintersaison ist die Sporthallensituation in Papenburg allerdings angespannt. Ein Überblick.

Wie Stadtsprecherin Karin Evering auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, werde aufgrund der aktuellen Sperrung der Sporthalle an den Berufsbildenden Schulen (BBS) „händeringend versucht“, die bereits vereinbarten Punktspieltermine der Vereine mit den Terminen in den übrigen Sporthallen zu vereinbaren. Zudem mussten nach ihren Angaben durch den Abriss der maroden Sporthalle am staatlichen Gymnasium die Ausfallzeiten meist vereinsintern aufgefangen werden. „Da mangels Kapazitäten dem Wunsch nach Bereitstellung weiterer Hallenzeiten nicht entsprochen werden konnte, sind einzelne Jugendfußballmannschaften auf freie Termine am Wochenende ausgewichen, meist in den kleineren Hallen an den Grundschulen“, so Evering.

Ausschreibung für neuen Hallenboden läuft

Die von ihr genannten Hallen an den BBS sowie am staatlichen Gymnasium sind im Gegensatz zu allen weiteren Turnhallen im Stadtgebiet in Trägerschaft des Landkreises Emsland. Landkreissprecherin Anja Rohde teilt auf Anfrage mit, dass hinsichtlich des Ende August festgestellten Wasserschadens in der Sporthalle der BBS nach wie vor nicht abzusehen ist, wann der Sportbetrieb wieder aufgenommen werden kann und wie hoch der Schaden ist. „Derzeit läuft die Ausschreibung für den neuen Hallenboden“, berichtet Rohde.

Neue Sporthalle am Gymnasium im Zeit- und Kostenplan

Was den Neubau der Sporthalle des Gymnasiums an der Kleiststraße betrifft, liege das Vorhaben nach ihren Worten im Zeit- und Kostenplan. Die Fertigstellung der rund 3,7 Millionen Euro teuren Baumaßnahme ist für Frühjahr kommenden Jahres vorgesehen. Entstehen wird eine sogenannte Zweifeldhalle. Bei der alten Sportstätte des Gymnasiums aus dem Jahr 1961, die im vergangenen Frühjahr abgerissen wurde, handelte es sich um eine Einfeldhalle.

Warten auf Bescheid für Halle in Herbrum

Ebenfalls nicht zur Verfügung steht die Mehrzweckhalle in Herbrum, die von der Stadt im Oktober vergangenen Jahres gesperrt wurde. Die Verwaltung begründete dies mit Ergebnissen aus dem Gutachten eines externen Statikers. Die Standsicherheit des Daches sei nicht mehr gewährleistet, da erhebliche Bedenken bestünden, ob die Dachkonstruktion aus Leimbindern noch tragfähig sei.

Wie Evering mitteilt, ist die Halle nach wie vor gesperrt. „Der bauliche Zustand ist bislang unverändert.“ Was die Maßnahme an der Mehrzweckhalle betrifft, ist die Verwaltung nach ihren Worten mit der Vorbereitung des Projektes befasst. Der Bescheid für die beantragte Förderung einer rund 2,4 Millionen Euro teuren Vollsanierung werde zeitnah erwartet. „Die weitere Projektausführung wird dann zeitnah in den politischen Gremien beraten“, erklärt Evering.

Von 8 bis 16 Uhr für Schulen

In Trägerschaft der Stadt befinden sich darüber hinaus noch die Turnhallen an der Heinrich-von-Kleist Oberschule, der Heinrich-Middendorf-Oberschule, zwei Hallen an der Michaelschule sowie an den Grundschulen Amandusschule, Kirchschule, Mittelkanalschule, Mühlenschule, Dieckhausschule, Splittingschule und Waldschule. Evering: „Diese stehen uneingeschränkt zur Verfügung.“

Grundsätzlich unterhalte die Stadt ihre Sporthallen der Sprecherin zufolge in erster Linie für die Ausübung des Schulsports. Die Schulen nutzen nach ihren Worten ihre Hallen durchweg in der Zeit von 8 bis 16 Uhr. Außerhalb der schulischen Nutzung werden die Sporthallen für Vereine oder anderen Organisationen bis 22 Uhr kostenlos zur Verfügung gestellt.

Auslastung variiert

Während laut Evering die Schulen selbst über die Einteilung ihrer Nutzungszeiten entscheiden, erfolgt die Verteilung der außerschulischen Zeiten in den städtischen Turnhallen durch den Fachdienst Sport. „Hierbei wird größtmöglich den Wünschen der Vereine Rechnung getragen, wobei in der Regel die Stammzeiten bestehen bleiben.“

Nach Angaben der Stadtsprecherin variiert die Auslastung der Sporthallen im Laufe eines Jahres. „Während in den Sommermonaten noch freie Kapazitäten zur Verfügung stehen, übersteigt in den Wintermonaten die Nachfrage das Angebot an freien Hallenzeiten“, so Evering. Zu größeren Engpässen komme es regelmäßig, wenn während der Herbst- und Wintermonate die Fußballer in die Sporthallen drängen und in Konkurrenz zu hallengebundenen Sportarten stehen.