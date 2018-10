isp Papenburg. Die US-amerikanische Rock- und Metalband „Life of Agony“ ist vor rund 900 Besuchern in der Kesselschmiede in Papenburg aufgetreten. Im Vorprogramm gab sich kein geringerer als Billy Graziadei, Sänger und Gitarrist der Band Biohazard, mit seinem Soloprojekt „Billybio“ die Ehre.

Mit ihrem Auftritt in Papenburg hat die 1989 gegründete Band ihren Fans der ersten Stunde ein Geschenk gemacht. In der Kesselschmiede präsentierten sie auf den Tag genau 25 Jahre nach Veröffentlichung ihres ersten Albums „River runs red“ am 12. Oktober 1993 das meiste Programm daraus und belohnten das Publikum gleich zu Beginn mit dem bekanntesten Lied „Through and through“. Die Fans in der Mitte der ersten Reihe dankten es mit leidenschaftlichen Sprüngen im Takt und wurden mit weiteren Songs auch aus dem Repertoire der Folgealben „Ugly“ und „Soul searching sun“ bei der Stange gehalten.

Mit den ebenfalls aus den Staaten stammenden Vorbands All Heil the Yeti und Billybio stimmte sich das Publikum zunächst auf den Auftritt des Hauptacts ein. Gut drei Stunden versorgten die drei Bands die Metalfans mit harter Rockmusik. Billybio und der Hauptact um Sängerin Mina Caputo traten im Laufe des Abends zudem noch einmal gemeinsam auf.

„Ich finde es super, dass die Bands ganz aus Amerika nach Papenburg kommen“, sagte Roland Averdung, Eventmanager der Papenburg Marketing GmbH (PMG). Die Band „Life of Agony“ spielt während ihrer „Rise of the underground“-Tour im Oktober 2018 vier Mal in Deutschland. „Aber wir haben hier in Papenburg die meisten Tickets verkauft“, berichtete er.

Mehr als zwei Jahrzehnte tourt die Metalband Life of Agony bereits durch die ganze Welt und teilte Bühnen mit Rockgrößen wie Metallica sowie Black Sabbath und den Foo Fighters.