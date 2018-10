„Life of Agony“ in Papenburg: Mehr davon

Die Band „Life of Agony“ ist auf den Tag genau 25 Jahre nach Veröffentlichung ihres erfolgreichen Debüts „River runs red“ am 12. Oktober in Papenburg aufgetreten. Foto: Al Bello

Papenburg. Auf den Tag genau 25 Jahre nach Veröffentlichung ihres erfolgreichen Debütalbums ist die US-amerikanische Band „Life of Agony“ in der Papenburger Kesselschmiede aufgetreten. Zu einem Programm dieser Art lässt sich nur sagen: Mehr davon in Papenburg. Allerdings braucht der Sound in der Kesselschmiede eine dringende Überarbeitung. Ein Kommentar.