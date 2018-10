Papenburg. Zu zwei Einbrüchen ist es in der Nacht zu Samstag im Papenburger Stadtteil Untenende gekommen. Die Täter erbeuteten laut Mitteilung der Polizei unter anderem jeweils Bargeld.

Eine Tat ereignete sich in einer Gaststätte an der Straße Am Stadtpark. Die flüchtigen Täter brachen ein auf Kipp stehenden Fenster auf und durchsuchten das Gebäude. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuteten sie einen dreistelligen Bargeldbetrag, zwei EC-Karten sowie ein Portemonnaie.

Der zweite Einbruch in dieser Nacht galt einem Friseursalon an der Kirchstraße. Auch hier brachen die Täter ein Fenster auf und stahlen Bargeld sowie Arbeitsmaterialien und Pflegeprodukte. Die Gesamtschadenshöhe ist in diesem Fall noch nicht bekannt.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist offen. Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 0 49 61/92 60.