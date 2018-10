Papenburg. Die Papenburger Stadtverwaltung lädt die Bürger in den Stadtteilen Untenende, Obenende und Aschendorf dazu ein, sich an der Erstellung des Verkehrsentwicklungsplanes (VEP) 2035 zu beteiligen. Dazu finden drei sogenannte Stadtteilforen statt. Das teilte die Verwaltung mit.

„Mit dem Verkehrsentwicklungsplan 2035 werden wir die Richtlinien für die Straßen, Wege und Plätze in Papenburg in den kommenden Jahrzehnten planen“, wird Stadtbaurat Jürgen Rautenberg in der Pressemitteilung zitiert. Rautenberg hofft darum, dass möglichst viele Bürger bei den Stadtteilforen mitmachen. „Wir laden alle Interessierten ein, den Stadtverkehr der Zukunft mit uns zu diskutieren“, so der Stadtbaurat.

Los geht es mit dem ersten Stadtteilforum am Mittwoch, 17. Oktober, um 19 Uhr im Rathaus. „Dann wollen wir uns den Stadtteil Obenende anschauen. Natürlich sind nicht nur die Obenender eingeladen, sondern alle Papenburger, die sich einbringen wollen“, so Rautenberg. Die Veranstaltung werde rund zwei Stunden dauern.

„Pläne fit machen für die Zukunft“

„Unterstützt werden wir bei der Erstellung des Verkehrsentwicklungsplans durch das Ingenieurbüro SHP und PGV“, erklärt der Verkehrsplaner der Stadt Papenburg, Andreas Abeln. Er arbeitet seit Längerem an den Grundlagen für eine die ganze Stadt umfassende Planung der unterschiedlichen Verkehrsströme. „Ob nun Auto- und Schwerlastverkehr, Radfahrer, Busse oder auch Fußgänger, in allen Bereichen gibt es laufend Änderungen, wie die zunehmende Nutzung von schnellen E-Bikes. Darauf müssen wir reagieren und die Pläne fit machen für die Zukunft.“

Dabei braucht es Verkehrsplaner Abeln zufolge bei einer guten Planung auch viele Einschätzungen von den Nutzern. „Wir bauen die Straßen und Wege für unsere Bürger. Wir wollen dabei natürlich nicht am Bedarf vorbei planen oder bauen.“ Neben den Fragen der zukünftigen Straßen und Wege soll es auch um die Themen Verkehrssicherheit und Elektromobilität gehen.

Drei Termine angesetzt

Das Forum für den Stadtteil Obenende findet am Mittwoch, 17. Oktober, ab 19 Uhr im Rathaus statt. Über das Untenende wird am Donnerstag, 18. Oktober, ab 19 Uhr ebenfalls im Rathaus gesprochen. Das Forum für den Stadtteil Aschendorf ist am Montag, 22. Oktober, um 19 Uhr in der Amandusschule.