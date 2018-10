Eine Spende in Höhe von 3.000 Euro überreichte eine Abordnung der Kolpingsfamilie St. Antonius an Vertreter des Vereins Helpful in den Räumen des ambulanten Kinderhospizes im Vosseberg in Papenburg. Foto: Klaus Dieckmann

Papenburg. Die Kolpingsfamilie St. Antonius in Papenburg hat das ambulante Kinderhospiz des Vereins Helpful in der Stadt mit einer Spende in Höhe von 3.000 Euro unterstützt.