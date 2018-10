Papenburg. Ein Notruf eines Freizeitkapitäns hat für einen Einsatz der Feuerwehr in Papenburg an der Seeschleuse gesorgt. Jedoch konnte schnell Entwarnung gegeben werden.

Wie der Besitzer der „Julia“ im Gespräch mit unserer Redaktion mitteilt, habe er in Papenburg vor der Seeschleuse festgemacht und dann bemerkt, dass das Schiff etwas in Schräglage geraten sei. Beim Blick in den Motorraum stellte er fest, dass Wasser eingedrungen war.

Der Bootsführer aktivierte die bordeigene Pumpe, um den Motorraum zu leeren, alarmierte zudem aus Sicherheitsgründen die Feuerwehr. Die machte sich vor Ort ein Bild vom Boot und konnte dann schnell den Einsatz wieder beenden. Das Wasser wurde durch die Pumpe des Schiffs wieder zurück in die Ems befördert.