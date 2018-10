Papenburg. Im nördlichen Emsland gibt es am zweiten Oktoberwochenende ein Musical, Konzerte, Partys und Kirmes.

Genau 25 Jahre nach der Veröffentlichung ihres Debütalbums „River Runs Red“ kommt die US-amerikanische Rockband „Life of Agony“ auf ihrer „Rise of the Underground Tour“ am Freitag, 12. Oktober, nach Papenburg. Wie die Papenburg Marketing GmbH (PMG) mitteilt, wird die Gruppe aus New York City in der Alten Kesselschmiede auftreten. Beginn ist 19.30 Uhr, Tickets sind an der Abendkasse für 25 Euro erhältlich.

„Weltklassik am Klavier“

In der Reihe „Weltklassik am Klavier“ gastiert am Samstag, 13. Oktober 2018, der japanische Pianist Toru Oyama ab 17 Uhr in der Villa Dieckhaus in Papenburg. Laut Veranstalter wird Oyama Mozart, Schumann und Chopins Heroische Polonaise spielen. Der Eintrittspreis zum Konzert beträgt 20 Euro, Studenten zahlen 15 Euro, für Jugendliche bis 18 Jahren ist der Eintritt frei. Reservierungen für das „After-concert-dinner“ werden unter Telefon 04961/ 809620 entgegengenommen.

Musical in Stadthalle

Papenburg Kultur präsentiert auch am Samstag, 13. Oktober, um 19.30 Uhr in der Stadthalle Forum Alte Werft das Musical „Nur noch schnell die Hochzeit retten“: Pleiten, Pech und Pannen machen die Hochzeit von Maike und Lars zu einer einzigen Katastrophe: Doch Maike wäre nicht Maike wenn sie mit Widrigkeiten wie verloren gegangenen Ringen, einem Pfarrer, der ständig vom Baby-Wunsch redet, Gästen, die in die falsche Kirche fahren und vielem mehr nicht doch noch klarkäme, um den „schönsten Tag im Leben“ zu retten. Karten sind zum Preis von 20,80/25,20/27,40 Euro an der Abendkasse erhältlich.

Plattdeutscher Nachmittag

Am Sonntag, 14. Oktober, veranstaltet der Arbeitskreis Plattdeutsch im Verein Papenbörger Hus in der Stadthalle Forum Alte Werft einen plattdeutschen Nachmittag. Los geht es um 16 Uhr. Karten sind für 6 Euro an der Tageskasse erhältlich. Die aus Spanien und Griechenland stammenden Gitarristen Susana Prieto und Alexis Muzurakis (Duo Melis) geben am Sonntag, 14. Oktober, um 19.30 Uhr in der Alten Drostei in Papenburg ein Konzert. Der Eintritt kostet 17,50 Euro.

Kirmes in Dörpen und Lorup

In der Gemeinde Dörpen werden von Freitag bis Sonntag, 12. bis 14. Oktober, die Markt- und Kirmestage gefeiert. Die Veranstaltung findet rund um die St.-Vitus-Kirche statt und wartet wieder mit einer Gewerbeschau und einem verkaufsoffenen Sonntag auf.

Zur Kirmes in Dörpen veranstaltet die Diskothek Stricker am Freitag, 12. Oktober, eine „Malle-Party“, am Samstag, 13. Oktober, heißt das Motto „Kirmes-Samstag“. Die Abende beginnen 22 Uhr.

Die Gemeinde Lorup lädt von Samstag, 13. bis Montag, 15. Oktober ebenfalls zu ihrer traditionellen Kirmes ein. Den Auftakt des dreitägigen Kirmesgeschehens bildet die Zeltfete am Samstagabend. Die „Party Rocket Flying Passenger“ werden dabei, laut Veranstalter, für Stimmung im Zelt auf dem Kirmesgelände sorgen. Am Sonntag laden die Geschäfte zum Bummeln ein. Am Montag gibt es von 10 bis 11 Uhr ein kostenloses Frühstück.

Die Diskothek Limit in Ihrhove startet am Freitag, 12. Oktober, mit der „Alte Zeiten Party – Life of Agony Aftershow-Party“, ins Wochenende. Am Samstag wird dort die „Gallimarkt Aftershowparty“ gefeiert. Start ist jeweils um 23 Uhr.