Zum einen, um das 29 Kilogramm schwere Paket der Briefmarkenstelle zu spenden, und zum anderen, um sich über die Einrichtung zu informieren. Hans-Werner Mohrmann, Leiter der Briefmarkenstelle, freute sich über das Interesse der Papenburger Philatelisten an der Arbeit mit den behinderten Menschen. Bei einem Rundgang durch die Arbeitsstätten bekamen die emsländischen Besucher einen kleinen Einblick in den Arbeitsalltag der behinderten Mitarbeiter.

Vor mehr als 120 Jahren wurde die Briefmarkenstelle in Bethel gegründet. Schon damals wuchs das Interesse an den gebrauchten Postwertzeichen, und es wurden Arbeitsplätze für behinderte Menschen geschaffen. Daran hat sich bis heute nichts geändert.

Jeden Tag kommen an die 200 Briefe, Päckchen und Pakete voll mit Briefmarken in Bethel an, die von Kirchengemeinden, Kindergärten, Jugendgruppen, Schulen, Vereinen und auch von Privatpersonen gespendet werden. In Bethel sind alle Briefmarken an der richtigen Adresse: Deutsche und ausländische, gestempelte und ungestempelte, Sammlungen ebenso wie wahllos zusammengesuchte Marken, Briefe und Postkarten werden gerne genommen. Die Mitarbeiter sichten die Marken. Danach kommen die Postwertzeichen teilweise ins Wasserbad und werden vom Papier befreit. Anschließend sortieren die Mitarbeiter die abgelösten Marken – nach dem „Michel“-Katalog – in entsprechende Fächer ein.

Ein Teil der Marken wird direkt in Kartons zu sogenannter „Kiloware“ verpackt. Diese „Kiloware“ ist bei Sammlern sehr begehrt, da man mit etwas Glück das eine oder andere Schnäppchen machen könne, erklären die Briefmarkenfreunde aus Papenburg.

Die gespendeten Briefmarken ermöglichen es, sinnvolle Arbeits- und Beschäftigungsplätze für behinderte Menschen zu schaffen und zu erhalten. Der Weiterverkauf an Sammler ist dabei eine besondere Bestätigung für die Arbeit, die von Menschen mit Behinderung geleistet wird. Außerdem werde mit den Erlösen die diakonische Arbeit Bethels für kranke und behinderte Menschen weiter unterstützt.

Nach dem Rundgang übergaben die Papenburger die 29 Kilogramm schwere Spende. Der Verein bedankt sich auf diesem Wege bei allen Spendern und Sammlern, die sich an der Sammlung für Bethel beteiligt haben.