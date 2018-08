Papenburg. Die Stadt Papenburg ruft alle in der Fehnstadt geborenen Kinder auf, die während des Papenburger Augustmarktes ihr zehntes Lebensjahr vollenden, sich im Rathaus zu melden.

Sie werden während der Eröffnung des 306. Papenburger Augustmarktes am Freitag, 24. August 2018, geehrt und erhalten eine kleine Überraschung. Wie es in einer Pressemitteilung der Stadt weiter heißt, sind alle Kinder angesprochen, die vom 24. bis zum 28. August 2008 in Papenburg das Licht der Welt erblickt haben.

Sie sind aufgerufen, sich bis zum 23. August persönlich oder telefonisch im Rathaus unter der Rufnummer 0 49 61/820 zu melden. Geehrt werden die Kinder vom stellvertretenden Bürgermeister Jürgen Broer (SPD) sowie vom Vorsitzenden des Vereins reisender Schausteller Ostfriesland, Karl-Heinz Langenscheidt.