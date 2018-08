Auf einem Bildschirm wird dem Schützen das Schießergebnis angezeigt. Foto: Christian Belling

bell Bokel. Aus manuell wird elektronisch: In eine neue Schießanlage hat der Schießverein Bokel investiert. Pünktlich zum bevorstehenden Sommerfest am Wochenende, 11. und 12. August, wurde die Anlage in Betrieb genommen und wird am Sonntag während des Glücksschießens der ersten Bewährungsprobe unterzogen.