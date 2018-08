Papenburg. Für die musikalisch-kulinarische Zeitreise „Grand Voyage Díner“ durch die Geschichte des barocken Herrenhauses Gut Altenkamp vom 14. bis zum 16. September 2018 in Aschendorf sucht Papenburg Kultur drei Komparsen.

Besetzt werden müssen die Rollen einer extrovertierte Haushaltshilfe, die einen strengen Umgang mit Kindern pflegt, und eines warmherzigen Franziskaner-Mönches, dessen Leben sich um Brot und Bier dreht. Wie die Veranstalter weiter mitteilen, wird zudem für die Rolle des jungen Clemens Behnes ein Jungschauspieler benötigt, der den frechen, aber liebenswerten Mann verkörpert. „Für unsere interessanten Komparsenrollen suchen wir nicht unbedingt professionelle Schauspieler“, so Ansgar Ahlers, Kulturreferent der Stadt Papenburg. Schauspielerfahrung sei indes erwünscht.

Das Casting soll am Mittwoch, 22. August 2018, um 18 Uhr im Stiefelknechthaus auf Gut Altenkamp stattfinden. Sofern vorhanden, sollte ein Nachweis über die bereits gesammelten Schauspielerfahrungen mitgebracht werden. Nähere Informationen gibt es auf www.papenburg-kultur.de. Anmeldung zum Casting per E-Mail an kultur@papenburg.de oder Telefon unter 0 49 61/8 23 07.

