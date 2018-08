In der Heinrich-Middendorf-Oberschule wurde die Aula umfassend erneuert. Foto: Gerd Schade

Papenburg. Die Stadt Papenburg hat die unterrichtsfreie Zeit in den vergangenen Wochen genutzt, um in eine umfassende Erneuerung der Aula der Heinrich-Middendorf-Oberschule (HMO) in Aschendorf in Angriff zu nehmen. Das Gesamtinvestitionsvolumen dafür ist mit knapp 470.000 Euro veranschlagt. Unterdessen geht es nach dem wochenlangen Stillstand auf der Großbaustelle Mittelkanalschule inzwischen sichtbar weiter.